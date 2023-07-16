Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя

На торги в Челябинске выставлен недостроенный склад и автокомплекс

17 июля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

С молотка уйдут недостроенный автокомплекс и склад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенный склад и автокомплекс с автомойкой на улицах Чистопольская и Валдайская. Об этом 17 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На прошлой неделе состоялись десять аукционов. В ближайшее время пройдут два аукциона по продаже недостроев на улицах Чистопольская и на Валдайская. Всех заинтересованных приглашаем поучаствовать», — сообщила Рыльская. Площадь недостроенного склада на Валдайской, 13-а со стартовой ценой лота 46 млн 575 тысяч рублей составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс на улице Чистопольская с начальной ценой 7 млн 346 тысяч рублей расположен на земельном участке площадью 510 квадратных метров.

Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенный склад и автокомплекс с автомойкой на улицах Чистопольская и Валдайская. Об этом 17 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На прошлой неделе состоялись десять аукционов. В ближайшее время пройдут два аукциона по продаже недостроев на улицах Чистопольская и на Валдайская. Всех заинтересованных приглашаем поучаствовать», — сообщила Рыльская. Площадь недостроенного склада на Валдайской, 13-а со стартовой ценой лота 46 млн 575 тысяч рублей составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс на улице Чистопольская с начальной ценой 7 млн 346 тысяч рублей расположен на земельном участке площадью 510 квадратных метров.