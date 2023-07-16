16 июля 2023
15 июля 2023

Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя

На торги в Челябинске выставлен недостроенный склад и автокомплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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С молотка уйдут недостроенный автокомплекс и склад Фото:

Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенный склад и автокомплекс с автомойкой на улицах Чистопольская и Валдайская. Об этом 17 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«На прошлой неделе состоялись десять аукционов. В ближайшее время пройдут два аукциона по продаже недостроев на улицах Чистопольская и на Валдайская. Всех заинтересованных приглашаем поучаствовать», — сообщила Рыльская.

Площадь недостроенного склада на Валдайской, 13-а со стартовой ценой лота 46 млн 575 тысяч рублей составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс на улице Чистопольская с начальной ценой 7 млн 346 тысяч рублей расположен на земельном участке площадью 510 квадратных метров.

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Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенный склад и автокомплекс с автомойкой на улицах Чистопольская и Валдайская. Об этом 17 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На прошлой неделе состоялись десять аукционов. В ближайшее время пройдут два аукциона по продаже недостроев на улицах Чистопольская и на Валдайская. Всех заинтересованных приглашаем поучаствовать», — сообщила Рыльская. Площадь недостроенного склада на Валдайской, 13-а со стартовой ценой лота 46 млн 575 тысяч рублей составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс на улице Чистопольская с начальной ценой 7 млн 346 тысяч рублей расположен на земельном участке площадью 510 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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