Мэрия Челябинска продаст с торгов два недостроя

Мэрия Челябинска продаст с торгов недостроенный склад и автокомплекс с автомойкой на улицах Чистопольская и Валдайская. Об этом 17 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«На прошлой неделе состоялись десять аукционов. В ближайшее время пройдут два аукциона по продаже недостроев на улицах Чистопольская и на Валдайская. Всех заинтересованных приглашаем поучаствовать», — сообщила Рыльская.
Площадь недостроенного склада на Валдайской, 13-а со стартовой ценой лота 46 млн 575 тысяч рублей составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Недостроенный автокомплекс на улице Чистопольская с начальной ценой 7 млн 346 тысяч рублей расположен на земельном участке площадью 510 квадратных метров.
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