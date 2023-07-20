ВСУ обстреляли село Смородино в Белгородской области

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, прилет, трещина в стекле, обстрел
В трех домовладениях повыбивало окна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Смородино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши», — написал Гладков в Telegram. Он добавил, что также осколком повреждены линии газо- и электроснабжения, а также помещения сельскохозяйственного предприятия.

После обстрела села Вязовое в Белгородской области были повреждены четыре дома, выбиты окна. ВСУ нанесли удар утром 20 июля.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Смородино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши», — написал Гладков в Telegram. Он добавил, что также осколком повреждены линии газо- и электроснабжения, а также помещения сельскохозяйственного предприятия. После обстрела села Вязовое в Белгородской области были повреждены четыре дома, выбиты окна. ВСУ нанесли удар утром 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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