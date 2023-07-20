В трех домовладениях повыбивало окна
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Смородино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши», —
После обстрела села Вязовое в Белгородской области были повреждены четыре дома, выбиты окна. ВСУ нанесли удар утром 20 июля.
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