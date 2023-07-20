Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела Белгородской области

После утреннего обстрела села Вязовое в Белгородской области повреждены четыре дома, выбиты окна. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», — написал Вячеслав Гладков в своем
Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Вязовое Краснояружского района утром 20 июля. По сообщению Гладкова, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Ранее telegram-канал SHOT передавал, что по селу Вязовое ведется огонь. Местные жители сообщали о семи прилетах.
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