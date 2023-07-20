Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела Белгородской области

Гладков: ВСУ утром обстреляли село Вязовое, пострадали четыре дома
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
ВСУ нанесли удар по селу Вязовое, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

После утреннего обстрела села Вязовое в Белгородской области повреждены четыре дома, выбиты окна. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Вязовое Краснояружского района утром 20 июля. По сообщению Гладкова, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Ранее telegram-канал SHOT передавал, что по селу Вязовое ведется огонь. Местные жители сообщали о семи прилетах.

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После утреннего обстрела села Вязовое в Белгородской области повреждены четыре дома, выбиты окна. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Вязовое Краснояружского района утром 20 июля. По сообщению Гладкова, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Ранее telegram-канал SHOT передавал, что по селу Вязовое ведется огонь. Местные жители сообщали о семи прилетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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