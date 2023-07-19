19 июля 2023

Таксист из Салехарда решил бесплатно возить героев СВО и их семьи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Салехарде таксист решил бесплатно возить участников СВО Фото:

В Салехарде таксист решил бесплатно возить участников специальной военной операции и членов их семей. О замеченном в салоне автомобиля объявлении сообщают очевидцы в городских группах и чатах.

«Вызвала такси и была приятно удивлена табличкой в машине. Он решил так помогать нашим защитникам и их семьям — человек с большой буквы», — сообщила жительница Салехарда в telegram-канале «Салехард SITY».

По ее словам, водитель такси уже пожилой человек. Его сын добровольно заключил контракт с Минобороны РФ, и служит в зоне СВО.

Сообщение быстро распространилось в сети. Люди оставляют комментарии, в основном, одобряющие такое решение. В группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» возникла дискуссия, что делать, если таксист работает через агрегатор и захочет присоединиться к акции. Некоторые пользователи задают вопросы, почему решение мужчины не распространяется на все категории ветеранов.

Власти ЯНАО оказывают участникам СВО и членам их семей поддержку, постоянно расширяя перечень мер. Также за поддержкой можно обратиться в фонд «Защитники Отечества».

Таксист из Салехарда решил бесплатно возить военнослужащих
Таксист из Салехарда решил бесплатно возить военнослужащих
Фото:

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В Салехарде таксист решил бесплатно возить участников специальной военной операции и членов их семей. О замеченном в салоне автомобиля объявлении сообщают очевидцы в городских группах и чатах. «Вызвала такси и была приятно удивлена табличкой в машине. Он решил так помогать нашим защитникам и их семьям — человек с большой буквы», — сообщила жительница Салехарда в telegram-канале «Салехард SITY». По ее словам, водитель такси уже пожилой человек. Его сын добровольно заключил контракт с Минобороны РФ, и служит в зоне СВО. Сообщение быстро распространилось в сети. Люди оставляют комментарии, в основном, одобряющие такое решение. В группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» возникла дискуссия, что делать, если таксист работает через агрегатор и захочет присоединиться к акции. Некоторые пользователи задают вопросы, почему решение мужчины не распространяется на все категории ветеранов. Власти ЯНАО оказывают участникам СВО и членам их семей поддержку, постоянно расширяя перечень мер. Также за поддержкой можно обратиться в фонд «Защитники Отечества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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