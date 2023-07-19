В Салехарде таксист решил бесплатно возить участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде таксист решил бесплатно возить участников специальной военной операции и членов их семей. О замеченном в салоне автомобиля объявлении сообщают очевидцы в городских группах и чатах.

«Вызвала такси и была приятно удивлена табличкой в машине. Он решил так помогать нашим защитникам и их семьям — человек с большой буквы», — сообщила жительница Салехарда в telegram-канале «Салехард SITY».

По ее словам, водитель такси уже пожилой человек. Его сын добровольно заключил контракт с Минобороны РФ, и служит в зоне СВО.

Сообщение быстро распространилось в сети. Люди оставляют комментарии, в основном, одобряющие такое решение. В группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» возникла дискуссия, что делать, если таксист работает через агрегатор и захочет присоединиться к акции. Некоторые пользователи задают вопросы, почему решение мужчины не распространяется на все категории ветеранов.

Власти ЯНАО оказывают участникам СВО и членам их семей поддержку, постоянно расширяя перечень мер. Также за поддержкой можно обратиться в фонд «Защитники Отечества».