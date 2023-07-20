Тысячи уральцев обратились за помощью в новый фонд Путина

Фонд «Защитники Отечества» за два месяца принял 4000 обращений от уральских военных

20 июля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Тысячи уральцев обратились за помощью в новый фонд Путина Фото: Размик Закарян © URA.RU На Урале подвели первые итоги работы созданного президентом РФ Владимиром Путиным для участников спецоперации фонда «Защитники Отечества». С 1 июня специалисты новой структуры приняли 4234 обращения от военных и членов их семей. «Первые месяцы работы филиалов показали, что люди идут в фонд с очень разными проблемами. По большинству из них приходится работать адресно, в индивидуальном порядке. Сотрудники отделений предметно разбираются с каждым вопросом, подключают к решению необходимые организации и ведомства. Но самое главное — добиваются результата и не оставляют людей один на один с их трудностями», — подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова передает пресс-служба. Большинство запросов связано с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, выплат и других мер поддержки, медицинской реабилитации и психологической помощи. Есть обращения по трудоустройству, бытовым вопросам и так далее. Например, в Челябинской области обратившимся в фонд помогли с получением удостоверений ветерана боевых действий и оформлением инвалидности. В ХМАО супруге раненого бойца помогли с проездом до места, где лечится ее муж. В Курганской области поддержали бойца, который после увольнения со службы оказался в трудной жизненной ситуации. В ЯНАО помогли с трудоустройством пожилой матери пропавшего без вести военнослужащего. В филиалах фонда используют разные форматы поддержки военнослужащих и их семей. Например, в Екатеринбурге проходят встречи семей мобилизованных и погибших. «Многие пришедшие к нам нуждаются в элементарном общении. Им нужно выговориться, послушать истории таких же семей, родителей, коллег по спецоперации, и мы стараемся здесь создать площадку для такого общения. В небольшой зоне отдыха наши подопечные могут попить чай, их дети — поиграть в детской комнате», — сказала представитель фонда Валентина Брюханова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Урале подвели первые итоги работы созданного президентом РФ Владимиром Путиным для участников спецоперации фонда «Защитники Отечества». С 1 июня специалисты новой структуры приняли 4234 обращения от военных и членов их семей. «Первые месяцы работы филиалов показали, что люди идут в фонд с очень разными проблемами. По большинству из них приходится работать адресно, в индивидуальном порядке. Сотрудники отделений предметно разбираются с каждым вопросом, подключают к решению необходимые организации и ведомства. Но самое главное — добиваются результата и не оставляют людей один на один с их трудностями», — подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова передает пресс-служба. Большинство запросов связано с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, выплат и других мер поддержки, медицинской реабилитации и психологической помощи. Есть обращения по трудоустройству, бытовым вопросам и так далее. Например, в Челябинской области обратившимся в фонд помогли с получением удостоверений ветерана боевых действий и оформлением инвалидности. В ХМАО супруге раненого бойца помогли с проездом до места, где лечится ее муж. В Курганской области поддержали бойца, который после увольнения со службы оказался в трудной жизненной ситуации. В ЯНАО помогли с трудоустройством пожилой матери пропавшего без вести военнослужащего. В филиалах фонда используют разные форматы поддержки военнослужащих и их семей. Например, в Екатеринбурге проходят встречи семей мобилизованных и погибших. «Многие пришедшие к нам нуждаются в элементарном общении. Им нужно выговориться, послушать истории таких же семей, родителей, коллег по спецоперации, и мы стараемся здесь создать площадку для такого общения. В небольшой зоне отдыха наши подопечные могут попить чай, их дети — поиграть в детской комнате», — сказала представитель фонда Валентина Брюханова.