Герой ДНР рассказал, как Запад изменил правила поведения военных на Украине

Герой ДНР Ваня Русский: Запад отменил неформальные правила между солдатами России и Украины в зоне СВО

24 июля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Влияния Запада изменило неформальные правила между армиями России и Украины, рассказал Ваня Русский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как в конфликт на Украине вмешались страны Запада, многие украинские военные отказались от неформальных правил общения с противоположной стороной. Ранее таких договоренностей придерживались обе стороны конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил герой Донецкой Народной Республики, боец подразделения «Шторм» с позывным «Ваня Русский». «Есть такие правила, если ты человек. Ну вот, например, река, водопой. На водопое не убивают. <…> Присел, начинаешь воду набирать. В этот момент выходят три противника — укропы. Все встали, друг на друга смотрят. Один руку поднимает — водичка, водичка — показывает. Все аккуратненько, тот кроет своих с той стороны, мы со своей воды набрали и разошлись. <…> Сейчас такого нет из-за вмешательства Запада», — рассказал Ваня Русский. Он также вспомнил еще один случай, когда представители двух армий забирали трупы с поля боя без перестрелок. Такое было с 2014 года. Однако после вмешательства Запада все изменилось. Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ей предшествовали восьмилетние обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. После начала СВО страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять наемников.

После того как в конфликт на Украине вмешались страны Запада, многие украинские военные отказались от неформальных правил общения с противоположной стороной. Ранее таких договоренностей придерживались обе стороны конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил герой Донецкой Народной Республики, боец подразделения «Шторм» с позывным «Ваня Русский». «Есть такие правила, если ты человек. Ну вот, например, река, водопой. На водопое не убивают. <…> Присел, начинаешь воду набирать. В этот момент выходят три противника — укропы. Все встали, друг на друга смотрят. Один руку поднимает — водичка, водичка — показывает. Все аккуратненько, тот кроет своих с той стороны, мы со своей воды набрали и разошлись. <…> Сейчас такого нет из-за вмешательства Запада», — рассказал Ваня Русский. Он также вспомнил еще один случай, когда представители двух армий забирали трупы с поля боя без перестрелок. Такое было с 2014 года. Однако после вмешательства Запада все изменилось. Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ей предшествовали восьмилетние обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. После начала СВО страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять наемников.