25 июля 2023

В ХМАО ищут главу департамента на зарплату в четверть миллиона

Правительство ХМАО ищет директора департамента спорта на зарплату в 250 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
Документы от претендентов принимаются до 7 августа Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 210 до 250 тысяч рублей.

«Открыта вакансия на должность: директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Госслужба». Уточняется, что у будущего главы ведомства будет ненормированный рабочий день. В командировках он будет проводить 20% своего служебного времени.

Документы от претендентов принимаются до 7 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования — специалитет или магистратура. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Госслужба». Уточняется, что у будущего главы ведомства будет ненормированный рабочий день. В командировках он будет проводить 20% своего служебного времени. Документы от претендентов принимаются до 7 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования — специалитет или магистратура. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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