В ХМАО ищут главу департамента на зарплату в четверть миллиона

Правительство ХМАО ищет директора департамента спорта на зарплату в 250 тысяч

26 июля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Документы от претендентов принимаются до 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Госслужба». Уточняется, что у будущего главы ведомства будет ненормированный рабочий день. В командировках он будет проводить 20% своего служебного времени. Документы от претендентов принимаются до 7 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования — специалитет или магистратура. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Госслужба». Уточняется, что у будущего главы ведомства будет ненормированный рабочий день. В командировках он будет проводить 20% своего служебного времени. Документы от претендентов принимаются до 7 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования — специалитет или магистратура. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет.