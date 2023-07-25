В ХМАО ищут главу департамента на зарплату в четверть миллиона

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента по физической культуре и спорту. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 210 до 250 тысяч рублей.
«Открыта вакансия на должность: директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Госслужба». Уточняется, что у будущего главы ведомства будет ненормированный рабочий день. В командировках он будет проводить 20% своего служебного времени.
Документы от претендентов принимаются до 7 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования — специалитет или магистратура. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет.
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