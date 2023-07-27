Кинотеатр в ХМАО запустил акцию с бесплатными фильмами

Зрителей пускают в зал без платы за билеты, но только после покупки попкорна Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) кинотеатр Stars Cinema запустил акцию с бесплатными фильмами. Организаторы пускают зрителей в зал без платы за билеты, но только после покупки попкорна.

«Смотрите всей семьей любимые мультфильмы на большом экране за 0 рублей! В кинотеатре Stars Cinema (ТЦ „Подсолнух“) акция „Мульт-Попкорн“ — с 29 по 30 июля», — говорится на сайте кинотеатра. В администрации кинотеатра уточняют, что в зал можно попасть только при покупке попкорна любого объема на каждого зрителя.

В расписании показов мультфильмы и кино, премьеры которых уже состоялись. Среди них зарубежные ленты «Вперед», «Супербратья Марио», «Кот в сапогах» и «Приключения Тедди».

Ранее URA.RU рассказывало, что комедия, которую разгромили критики, обошла «Вызов» в кинотеатрах ХМАО. Речь шла о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм», который получил низкий зрительский рейтинг.