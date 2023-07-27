27 июля 2023

Кинотеатр в ХМАО запустил акцию с бесплатными фильмами

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновление кинотеатра "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря, заря кинотеатр
Зрителей пускают в зал без платы за билеты, но только после покупки попкорна Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) кинотеатр Stars Cinema запустил акцию с бесплатными фильмами. Организаторы пускают зрителей в зал без платы за билеты, но только после покупки попкорна.

«Смотрите всей семьей любимые мультфильмы на большом экране за 0 рублей! В кинотеатре Stars Cinema (ТЦ „Подсолнух“) акция „Мульт-Попкорн“ — с 29 по 30 июля», — говорится на сайте кинотеатра. В администрации кинотеатра уточняют, что в зал можно попасть только при покупке попкорна любого объема на каждого зрителя.

В расписании показов мультфильмы и кино, премьеры которых уже состоялись. Среди них зарубежные ленты «Вперед», «Супербратья Марио», «Кот в сапогах» и «Приключения Тедди».

Ранее URA.RU рассказывало, что комедия, которую разгромили критики, обошла «Вызов» в кинотеатрах ХМАО. Речь шла о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм», который получил низкий зрительский рейтинг.

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В Нижневартовске (ХМАО) кинотеатр Stars Cinema запустил акцию с бесплатными фильмами. Организаторы пускают зрителей в зал без платы за билеты, но только после покупки попкорна. «Смотрите всей семьей любимые мультфильмы на большом экране за 0 рублей! В кинотеатре Stars Cinema (ТЦ „Подсолнух“) акция „Мульт-Попкорн“ — с 29 по 30 июля», — говорится на сайте кинотеатра. В администрации кинотеатра уточняют, что в зал можно попасть только при покупке попкорна любого объема на каждого зрителя. В расписании показов мультфильмы и кино, премьеры которых уже состоялись. Среди них зарубежные ленты «Вперед», «Супербратья Марио», «Кот в сапогах» и «Приключения Тедди». Ранее URA.RU рассказывало, что комедия, которую разгромили критики, обошла «Вызов» в кинотеатрах ХМАО. Речь шла о фильме «Непосредственно Каха. Другой фильм», который получил низкий зрительский рейтинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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