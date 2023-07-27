В ЯНАО начался первый за полярным кругом турнир по пляжному волейболу. Видео

28 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

В Салехарде начался первый за полярным кругом турнир по пляжному волейболу Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде начался первый в мире турнир по пляжному волейболу, проходящий за полярным кругом. Его открыл замгубернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев, сообщает пресс-служба окружного департамента по физической культуре и спорту. «Турнир по пляжному волейболу „66-я параллель“ объявляется открытым. Зам. губернатора ЯНАО Сергей Климентьев дал напутственные слова участникам соревнований», — сообщает пресс-служба департамента спорта в официальном telegram-канале. Сетки площадок установлены по линии полярного круга. Климентьев сказал, что и в Арктике может быть жарко, также он пожелал спортсменам обойтись без травм. Видео: пресс-служба департамента спорта ЯНАО

В Салехарде начался первый в мире турнир по пляжному волейболу, проходящий за полярным кругом. Его открыл замгубернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев, сообщает пресс-служба окружного департамента по физической культуре и спорту. «Турнир по пляжному волейболу „66-я параллель“ объявляется открытым. Зам. губернатора ЯНАО Сергей Климентьев дал напутственные слова участникам соревнований», — сообщает пресс-служба департамента спорта в официальном telegram-канале. Сетки площадок установлены по линии полярного круга. Климентьев сказал, что и в Арктике может быть жарко, также он пожелал спортсменам обойтись без травм. Видео: пресс-служба департамента спорта ЯНАО