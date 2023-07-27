27 июля 2023

В ЯНАО начался первый за полярным кругом турнир по пляжному волейболу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спорт, пляжный волейбол
В Салехарде начался первый за полярным кругом турнир по пляжному волейболу Фото:

В Салехарде начался первый в мире турнир по пляжному волейболу, проходящий за полярным кругом. Его открыл замгубернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев, сообщает пресс-служба окружного департамента по физической культуре и спорту.

«Турнир по пляжному волейболу „66-я параллель“ объявляется открытым. Зам. губернатора ЯНАО Сергей Климентьев дал напутственные слова участникам соревнований», — сообщает пресс-служба департамента спорта в официальном telegram-канале.

Сетки площадок установлены по линии полярного круга. Климентьев сказал, что и в Арктике может быть жарко, также он пожелал спортсменам обойтись без травм.

Видео: пресс-служба департамента спорта ЯНАО

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В Салехарде начался первый в мире турнир по пляжному волейболу, проходящий за полярным кругом. Его открыл замгубернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев, сообщает пресс-служба окружного департамента по физической культуре и спорту. «Турнир по пляжному волейболу „66-я параллель“ объявляется открытым. Зам. губернатора ЯНАО Сергей Климентьев дал напутственные слова участникам соревнований», — сообщает пресс-служба департамента спорта в официальном telegram-канале. Сетки площадок установлены по линии полярного круга. Климентьев сказал, что и в Арктике может быть жарко, также он пожелал спортсменам обойтись без травм. Видео: пресс-служба департамента спорта ЯНАО
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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