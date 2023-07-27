В Салехарде начался первый в мире турнир по пляжному волейболу, проходящий за полярным кругом. Его открыл замгубернатора ЯНАО по внутренней политике Сергей Климентьев, сообщает пресс-служба окружного департамента по физической культуре и спорту.
«Турнир по пляжному волейболу „66-я параллель“ объявляется открытым. Зам. губернатора ЯНАО Сергей Климентьев дал напутственные слова участникам соревнований», — сообщает пресс-служба департамента спорта в официальном telegram-канале.
Сетки площадок установлены по линии полярного круга. Климентьев сказал, что и в Арктике может быть жарко, также он пожелал спортсменам обойтись без травм.
Видео: пресс-служба департамента спорта ЯНАО
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