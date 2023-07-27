Олимпийский чемпион из Нижневартовска одержал сокрушительную победу над соперником

Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий за Нижневартовск, выиграл бой у соперника из Доминиканы, который ранее не проиграл ни одного турнира. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93», — порадовался Кощенко.
Мэр отметил, что для Батыргазиева это уже девятая победа на профессиональном ринге. Также Кощенко поздравил и тренера спортсмена Руслана Куштанова с результатом его подопечного и пожелал дальнейших побед.
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