27 июля 2023

Олимпийский чемпион из Нижневартовска одержал сокрушительную победу над соперником

Альберт Батыргазиев одержал победу в бою против Франсиса Фромета
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Это уже девятая победа боксера, представляющего Ханты-Мансийск Фото:

Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий за Нижневартовск, выиграл бой у соперника из Доминиканы, который ранее не проиграл ни одного турнира. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93», — порадовался Кощенко.

Мэр отметил, что для Батыргазиева это уже девятая победа на профессиональном ринге. Также Кощенко поздравил и тренера спортсмена Руслана Куштанова с результатом его подопечного и пожелал дальнейших побед.

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Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий за Нижневартовск, выиграл бой у соперника из Доминиканы, который ранее не проиграл ни одного турнира. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93», — порадовался Кощенко. Мэр отметил, что для Батыргазиева это уже девятая победа на профессиональном ринге. Также Кощенко поздравил и тренера спортсмена Руслана Куштанова с результатом его подопечного и пожелал дальнейших побед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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