Олимпийский чемпион из Нижневартовска одержал сокрушительную победу над соперником

Альберт Батыргазиев одержал победу в бою против Франсиса Фромета

28 июля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Это уже девятая победа боксера, представляющего Ханты-Мансийск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий за Нижневартовск, выиграл бой у соперника из Доминиканы, который ранее не проиграл ни одного турнира. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93», — порадовался Кощенко. Мэр отметил, что для Батыргазиева это уже девятая победа на профессиональном ринге. Также Кощенко поздравил и тренера спортсмена Руслана Куштанова с результатом его подопечного и пожелал дальнейших побед.

Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий за Нижневартовск, выиграл бой у соперника из Доминиканы, который ранее не проиграл ни одного турнира. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93», — порадовался Кощенко. Мэр отметил, что для Батыргазиева это уже девятая победа на профессиональном ринге. Также Кощенко поздравил и тренера спортсмена Руслана Куштанова с результатом его подопечного и пожелал дальнейших побед.