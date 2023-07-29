29 июля 2023
28 июля 2023

Жителям ХМАО спрогнозировали теплую погоду без осадков. Скрин

В ХМАО 30 и 31 июля обещают +24 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Екатеринбурге, мороженое
30 и 31 июля синоптики обещают теплую погоду без дождей Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) днем 30 и 31 июля спрогнозировали от +22 до +24 градусов. Синоптики обещают, что осадки в эти два дня не предвещаются. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске 30 и 31 июля погода будет от +22 до +24 градусов. Порывы ветра обещают в районе 6-8 метров в секунду. Два дня будет немного облачно, зато без осадков», — указано в прогнозе.

Ранее URA.RU писала, что в ХМАО 29 июля будет пасмурно и дождливо. Несмотря на это, синоптики спрогнозировали температура воздуха от +22 до +28 градусов.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) днем 30 и 31 июля спрогнозировали от +22 до +24 градусов. Синоптики обещают, что осадки в эти два дня не предвещаются. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 30 и 31 июля погода будет от +22 до +24 градусов. Порывы ветра обещают в районе 6-8 метров в секунду. Два дня будет немного облачно, зато без осадков», — указано в прогнозе. Ранее URA.RU писала, что в ХМАО 29 июля будет пасмурно и дождливо. Несмотря на это, синоптики спрогнозировали температура воздуха от +22 до +28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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