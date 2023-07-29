Жителям ХМАО спрогнозировали теплую погоду без осадков. Скрин

В ХМАО 30 и 31 июля обещают +24 градуса

30 июля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

30 и 31 июля синоптики обещают теплую погоду без дождей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) днем 30 и 31 июля спрогнозировали от +22 до +24 градусов. Синоптики обещают, что осадки в эти два дня не предвещаются. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 30 и 31 июля погода будет от +22 до +24 градусов. Порывы ветра обещают в районе 6-8 метров в секунду. Два дня будет немного облачно, зато без осадков», — указано в прогнозе. Ранее URA.RU писала, что в ХМАО 29 июля будет пасмурно и дождливо. Несмотря на это, синоптики спрогнозировали температура воздуха от +22 до +28 градусов. Фото: сервис Gismeteo

В Ханты-Мансийске (ХМАО) днем 30 и 31 июля спрогнозировали от +22 до +24 градусов. Синоптики обещают, что осадки в эти два дня не предвещаются. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 30 и 31 июля погода будет от +22 до +24 градусов. Порывы ветра обещают в районе 6-8 метров в секунду. Два дня будет немного облачно, зато без осадков», — указано в прогнозе. Ранее URA.RU писала, что в ХМАО 29 июля будет пасмурно и дождливо. Несмотря на это, синоптики спрогнозировали температура воздуха от +22 до +28 градусов.