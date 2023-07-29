30 и 31 июля синоптики обещают теплую погоду без дождей
В Ханты-Мансийске (ХМАО) днем 30 и 31 июля спрогнозировали от +22 до +24 градусов. Синоптики обещают, что осадки в эти два дня не предвещаются. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске 30 и 31 июля погода будет от +22 до +24 градусов. Порывы ветра обещают в районе 6-8 метров в секунду. Два дня будет немного облачно, зато без осадков», — указано в прогнозе.
Ранее URA.RU писала, что в ХМАО 29 июля будет пасмурно и дождливо. Несмотря на это, синоптики спрогнозировали температура воздуха от +22 до +28 градусов.
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