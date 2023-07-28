Жителей ХМАО ожидают дождливые выходные

29 июля 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО 29 и 30 июля будет дождливо и пасмурно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В выходные в ХМАО будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха достигнет отметки 22-28 градусов днем и 11-17 градусов ночью. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу, 29 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха — от 12 до 17 градусов ночью, 23—28 градусов днем. 30 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 11 до 16 градусов ночью, 22—27 градусов днем», — сообщается на сайте управления. По информации сервиса Gismeteo, в Сургуте 29 июля днем ожидается до 24 градусов, а 30 июля до 23. В Нижневартовске на выходных воздух прогреется до 26 градусов. В Ханты-Мансийске в субботу днем столбик термометра поднимется до 23, а в воскресенье — до 21.

В выходные в ХМАО будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха достигнет отметки 22-28 градусов днем и 11-17 градусов ночью. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В субботу, 29 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха — от 12 до 17 градусов ночью, 23—28 градусов днем. 30 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 11 до 16 градусов ночью, 22—27 градусов днем», — сообщается на сайте управления. По информации сервиса Gismeteo, в Сургуте 29 июля днем ожидается до 24 градусов, а 30 июля до 23. В Нижневартовске на выходных воздух прогреется до 26 градусов. В Ханты-Мансийске в субботу днем столбик термометра поднимется до 23, а в воскресенье — до 21.