29 июля 2023
28 июля 2023

В ХМАО разыскивают женщину, которая уехала за грибами

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Женщина уехала за грибами и не вернулась Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) женщина на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport уехала за грибами и не вернулась. В социальных сетях сообщают, что 29 июля машина была зафиксирована камерами видеонаблюдения на Восточном объезде в сторону Радужного.

«Потерялся человек! Васьковская Ирина Юрьевна 1974 года рождения. Выехала из города за грибами на белом Mitsubishi Pajero Sport. По камерам 29 июля в 15:26 машина была зафиксирована на Восточном объезде в сторону Радужного», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП | Нижневартовск».

Обновлено 30 июля в 13:34: в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что 29 июля в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже его жены. 30 июля женщина нашлась. Она была на даче у знакомых.

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В Нижневартовске (ХМАО) женщина на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport уехала за грибами и не вернулась. В социальных сетях сообщают, что 29 июля машина была зафиксирована камерами видеонаблюдения на Восточном объезде в сторону Радужного. «Потерялся человек! Васьковская Ирина Юрьевна 1974 года рождения. Выехала из города за грибами на белом Mitsubishi Pajero Sport. По камерам 29 июля в 15:26 машина была зафиксирована на Восточном объезде в сторону Радужного», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП | Нижневартовск». Обновлено 30 июля в 13:34: в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что 29 июля в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже его жены. 30 июля женщина нашлась. Она была на даче у знакомых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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