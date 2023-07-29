В ХМАО разыскивают женщину, которая уехала за грибами

30 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Женщина уехала за грибами и не вернулась Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) женщина на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport уехала за грибами и не вернулась. В социальных сетях сообщают, что 29 июля машина была зафиксирована камерами видеонаблюдения на Восточном объезде в сторону Радужного. «Потерялся человек! Васьковская Ирина Юрьевна 1974 года рождения. Выехала из города за грибами на белом Mitsubishi Pajero Sport. По камерам 29 июля в 15:26 машина была зафиксирована на Восточном объезде в сторону Радужного», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП | Нижневартовск». Обновлено 30 июля в 13:34: в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что 29 июля в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже его жены. 30 июля женщина нашлась. Она была на даче у знакомых.

В Нижневартовске (ХМАО) женщина на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport уехала за грибами и не вернулась. В социальных сетях сообщают, что 29 июля машина была зафиксирована камерами видеонаблюдения на Восточном объезде в сторону Радужного. «Потерялся человек! Васьковская Ирина Юрьевна 1974 года рождения. Выехала из города за грибами на белом Mitsubishi Pajero Sport. По камерам 29 июля в 15:26 машина была зафиксирована на Восточном объезде в сторону Радужного», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП | Нижневартовск». Обновлено 30 июля в 13:34: в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что 29 июля в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже его жены. 30 июля женщина нашлась. Она была на даче у знакомых.