Прокуратура ХМАО выясняет причины пожара в аварийном доме

В ходе пожара никто не пострадал Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил Прокуратуре Октябрьского района провести проверку по выяснению причин возгорания в жилом аварийном доме на улице Газовиков в г. п. Приобье. Об этом агентству URA.RU сообщили в ведомстве.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из аварийного дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — такую информацию пресс-служба Прокуратуры опубликовала в своем telegram-канале.

На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Евгений Шелест для координации работы правоохранительных органов. Также администрация района оказывает всестороннюю помощь пострадавшим от пожара людям. Пункт временного размещения находится на базе местной СДЮСШОР.

По информации, полученной от окружного управления МЧС, в пожаре никто не пострадал. Для устранения открытого горения было задействовано 11 единиц спецтехники и 31 человек.

Ранее URA.RU рассказывало о возгорании в аварийном жилом доме в Барсово. Тогда в пожаре никто из жильцов не пострадал. По предварительным сведениям, причиной возгорания послужило замыкание электропроводки.