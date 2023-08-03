Житель ХМАО, подорвавшийся на гранате, страдал онкологией

Мужчина болел онкологией
Мужчина, погибший в результате ЧП в Сургутском районе, страдал онкологией. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования происшествия.
«Мужчина 45 лет страдал онкологией. Сама трагедия произошла в частном доме, где он жил. Больше никто не пострадал», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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