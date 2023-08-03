03 августа 2023
02 августа 2023

Житель ХМАО, подорвавшийся на гранате, страдал онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, больной, ноги, онкология, рак, здоровье, диспансер, лучевая терапия
Мужчина болел онкологией Фото:

Мужчина, погибший в результате ЧП в Сургутском районе, страдал онкологией. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования происшествия.

«Мужчина 45 лет страдал онкологией. Сама трагедия произошла в частном доме, где он жил. Больше никто не пострадал», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Мужчина, погибший в результате ЧП в Сургутском районе, страдал онкологией. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования происшествия. «Мужчина 45 лет страдал онкологией. Сама трагедия произошла в частном доме, где он жил. Больше никто не пострадал», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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