04 августа 2023

В Свердловской области стартовал фестиваль песни студенческих отрядов

На берегу реки Пышма проходит всероссийский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Знаменке-2017. Необр
Фестиваль проходит с 4 по 6 августа Фото:

В Свердловской области, недалеко от села Знаменское, стартовал всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка». Нынешнее мероприятие является 46-м за всю историю проведения сборов.

«Фестиваль проходит на берегу реки Пышма, неподалеку от села Знаменское. Ежегодно для фестивальной сцены разрабатывается специальный дизайн — как правило в виде парусника. Помимо песенной программы, гостей и участников фестиваля ждет конкурс кораблей „Сцена Знаменки“, конкурс арт-объектов „Хранитель Знаменки“, конкурс для родителей „Ты + я“, спартакиада и многое другое», — сообщили на странице Министерства образования Свердловской области «ВКонтакте».

Фестиваль «Знаменка» проводится с 1978 года и является одним из старейших в Свердловской области. В 2023 году мероприятие проходит с 4 по 6 августа.

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В Свердловской области, недалеко от села Знаменское, стартовал всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка». Нынешнее мероприятие является 46-м за всю историю проведения сборов. «Фестиваль проходит на берегу реки Пышма, неподалеку от села Знаменское. Ежегодно для фестивальной сцены разрабатывается специальный дизайн — как правило в виде парусника. Помимо песенной программы, гостей и участников фестиваля ждет конкурс кораблей „Сцена Знаменки“, конкурс арт-объектов „Хранитель Знаменки“, конкурс для родителей „Ты + я“, спартакиада и многое другое», — сообщили на странице Министерства образования Свердловской области «ВКонтакте». Фестиваль «Знаменка» проводится с 1978 года и является одним из старейших в Свердловской области. В 2023 году мероприятие проходит с 4 по 6 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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