В Свердловской области стартовал фестиваль песни студенческих отрядов

В Свердловской области, недалеко от села Знаменское, стартовал всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка». Нынешнее мероприятие является 46-м за всю историю проведения сборов.
«Фестиваль проходит на берегу реки Пышма, неподалеку от села Знаменское. Ежегодно для фестивальной сцены разрабатывается специальный дизайн — как правило в виде парусника. Помимо песенной программы, гостей и участников фестиваля ждет конкурс кораблей „Сцена Знаменки“, конкурс арт-объектов „Хранитель Знаменки“, конкурс для родителей „Ты + я“, спартакиада и многое другое», — сообщили на странице Министерства образования Свердловской области «ВКонтакте».
Фестиваль «Знаменка» проводится с 1978 года и является одним из старейших в Свердловской области. В 2023 году мероприятие проходит с 4 по 6 августа.
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