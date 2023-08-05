05 августа 2023
04 августа 2023

В ХМАО выросло количество пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 29.07.2015. Лесной пожар, огонь, авиалесоохрана
К тушению пожаров привлечены 150 работников Авиалесоохраны Югры Фото:

Спасатели ХМАО, по состоянию на 09:00, тушат 17 лесных пожаров. Это на пять больше, чем 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.

«Проводятся работы по ликвидации 17 лесных возгораний на площади 1 174,06 гектаров, из которых локализованы семь на площади 374,45 гектаров. К тушению привлечены более 150 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 5 августа было зафиксировано 12 лесных пожаров. Их помогали тушить 132 работника Авиалесоохраны.

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Спасатели ХМАО, по состоянию на 09:00, тушат 17 лесных пожаров. Это на пять больше, чем 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры. «Проводятся работы по ликвидации 17 лесных возгораний на площади 1 174,06 гектаров, из которых локализованы семь на площади 374,45 гектаров. К тушению привлечены более 150 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 5 августа было зафиксировано 12 лесных пожаров. Их помогали тушить 132 работника Авиалесоохраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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