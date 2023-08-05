В ХМАО выросло количество пожаров

К тушению пожаров привлечены 150 работников Авиалесоохраны Югры
Спасатели ХМАО, по состоянию на 09:00, тушат 17 лесных пожаров. Это на пять больше, чем 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.
«Проводятся работы по ликвидации 17 лесных возгораний на площади 1 174,06 гектаров, из которых локализованы семь на площади 374,45 гектаров. К тушению привлечены более 150 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника», — пишет в telegram-канале пресс-служба правительства региона.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 5 августа было зафиксировано 12 лесных пожаров. Их помогали тушить 132 работника Авиалесоохраны.
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