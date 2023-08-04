В ХМАО более 130 спасателей тушат лесные пожары

05 августа 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО действуют 12 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО 132 работника Авиалесоохраны помогают тушить 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов региона. «По состоянию на 9:00, в Югре тушат 12 лесных пожаров на площади 245,7 гектара. Ландшафтных возгораний нет. В тушении задействованы 132 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 160 ландшафтных пожаров и 513 лесных. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 22 июля отменили режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято из-за стабилизации обстановки с пожарами в регионе.

В ХМАО 132 работника Авиалесоохраны помогают тушить 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов региона. «По состоянию на 9:00, в Югре тушат 12 лесных пожаров на площади 245,7 гектара. Ландшафтных возгораний нет. В тушении задействованы 132 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 160 ландшафтных пожаров и 513 лесных. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 22 июля отменили режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято из-за стабилизации обстановки с пожарами в регионе.