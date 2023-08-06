06 августа 2023
05 августа 2023

Полиция вернет пистолет дебоширу из ХМАО, устроившему танцы в отделении

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебошир, танцевавший в полиции, получит обратно свое оружие после проверки Фото:

Дебошир из Нижневартовска получит обратно оружие, которым напугал соседку по общежитию, если дальнейшая проверка не выявит нарушений. В пресс-службе УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что экспертиза не подтвердила наличие у него травматического огнестрела.

«По данному факту мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КОАП РФ. По результатам экспертизы предоставленный пистолет огнестрельным не является, относится к категории пневматического газобаллонного оружия. Разрешение на него не нужно. Пистолет будет возвращен собственнику по окончании проверок», — прокомментировали в ведомстве.

По информации источника URA.RU, дебошира зовут Раджаб Эмирбеков. Во время инцидента Эмирбеков называл девушку тварью и заявлял, что у него травматический пистолет. Аудиозапись имеется в распоряжении редакции и передана в правоохранительные органы.

Инцидент взят на контроль правоохранительных органов. «Нарушитель находится под административным надзором ведомства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Мать потерпевшей девушки сообщила, что в прокуратуре Нижневартовска отказались принимать их обращение. «В ведомстве сказали, что у них нет оснований брать заявление, потому что еще нет результатов проверки материалов. Проверка может длиться до 30 суток. Получается, сейчас мы должны вернуться в комнату со сломанным замком и ждать, когда вернется буйный сосед и снова будет угрожать дочери», — поделилась женщина.

Ранее URA.RU писало, что полицейские отпустили Эмирбекова, не найдя оснований для задержания. Он исполнил победный танец в отделении нижневартовской полиции и отправился обратно в общежитие.

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Дебошир из Нижневартовска получит обратно оружие, которым напугал соседку по общежитию, если дальнейшая проверка не выявит нарушений. В пресс-службе УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что экспертиза не подтвердила наличие у него травматического огнестрела. «По данному факту мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КОАП РФ. По результатам экспертизы предоставленный пистолет огнестрельным не является, относится к категории пневматического газобаллонного оружия. Разрешение на него не нужно. Пистолет будет возвращен собственнику по окончании проверок», — прокомментировали в ведомстве. По информации источника URA.RU, дебошира зовут Раджаб Эмирбеков. Во время инцидента Эмирбеков называл девушку тварью и заявлял, что у него травматический пистолет. Аудиозапись имеется в распоряжении редакции и передана в правоохранительные органы. Инцидент взят на контроль правоохранительных органов. «Нарушитель находится под административным надзором ведомства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе. Мать потерпевшей девушки сообщила, что в прокуратуре Нижневартовска отказались принимать их обращение. «В ведомстве сказали, что у них нет оснований брать заявление, потому что еще нет результатов проверки материалов. Проверка может длиться до 30 суток. Получается, сейчас мы должны вернуться в комнату со сломанным замком и ждать, когда вернется буйный сосед и снова будет угрожать дочери», — поделилась женщина. Ранее URA.RU писало, что полицейские отпустили Эмирбекова, не найдя оснований для задержания. Он исполнил победный танец в отделении нижневартовской полиции и отправился обратно в общежитие.
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