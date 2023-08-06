В полиции сделали заявление по поводу освобождения вооруженного дебошира-танцора из ХМАО. Фото

В ХМАО дебошира, выбившего дверь в общежитии и танцевавшего в отделе полиции, проверяет полиция

07 августа 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Поступки дебошира квалифицировали как мелкое хулиганство, но проверки продолжаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пресс-службе управления МВД по ХМАО сообщили, что дебошира, выломавшего дверь в общежитии Нижневартовска и танцевавшего в отделении полиции, отпустили, потому что он не направлял пистолет на участников конфликта, и это не считается угрозой. В ведомстве корреспонденту URA.RU сообщили, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении, но проверки продолжаются. «В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Он достал предмет, похожий на пистолет, перезарядил его и убрал, но непосредственно на участников конфликта — девушку и ее молодого человека — не направлял, и они это подтверждают. Предварительно, изъят травматический пистолет, дело находится на контроле у руководства, назначена экспертиза оружия», — прокомментировали в пресс-службе. Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что нападавший Раджаб находится под административным надзором. «Наличие в свободном доступе травматического оружия влечет за собой ответственность за ненадлежащее хранение. У несудимого гражданина „травмат“ должен быть официально зарегистрирован, но его необходимо хранить в специальном сейфе по месту регистрации. У фигуранта же предмет хранился в свободном доступе. Кроме того, у гражданина с судимостью, находящегося под надзором органов правопорядка, травматическое оружие, даже надлежащим образом зарегистрированное и хранящееся без нарушений, должно быть изъято», — добавил силовик. Потерпевшая сообщила, что не планирует отзывать заявление, и что у нее есть претензии к сотрудникам ГОМ-1, отпустившим дебошира. В распоряжении URA.RU есть копия ее показаний, где она указывает, что сосед угрожал ей. Девушка отправилась в прокуратуру, чтобы написать обращение с просьбой дать оценку деятельности участкового уполномоченного и сотрудников ГОМ-1. Она добавила, что «не согласна с точкой зрения сотрудников полиции, что это была не угроза, я опасаюсь за свою безопасность и боюсь, что сосед избежит ответственности, поскольку проживает в общежитии незаконно и может в любой момент переехать». Ранее URA.RU писало, что дебошир, выломавший дверь соседке в общежитии, станцевал танец в отделении полиции. Его отпустили, не найдя причин для задержания. Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пресс-службе управления МВД по ХМАО сообщили, что дебошира, выломавшего дверь в общежитии Нижневартовска и танцевавшего в отделении полиции, отпустили, потому что он не направлял пистолет на участников конфликта, и это не считается угрозой. В ведомстве корреспонденту URA.RU сообщили, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении, но проверки продолжаются. «В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Он достал предмет, похожий на пистолет, перезарядил его и убрал, но непосредственно на участников конфликта — девушку и ее молодого человека — не направлял, и они это подтверждают. Предварительно, изъят травматический пистолет, дело находится на контроле у руководства, назначена экспертиза оружия», — прокомментировали в пресс-службе. Источник агентства в силовых структурах подтвердил, что нападавший Раджаб находится под административным надзором. «Наличие в свободном доступе травматического оружия влечет за собой ответственность за ненадлежащее хранение. У несудимого гражданина „травмат“ должен быть официально зарегистрирован, но его необходимо хранить в специальном сейфе по месту регистрации. У фигуранта же предмет хранился в свободном доступе. Кроме того, у гражданина с судимостью, находящегося под надзором органов правопорядка, травматическое оружие, даже надлежащим образом зарегистрированное и хранящееся без нарушений, должно быть изъято», — добавил силовик. Потерпевшая сообщила, что не планирует отзывать заявление, и что у нее есть претензии к сотрудникам ГОМ-1, отпустившим дебошира. В распоряжении URA.RU есть копия ее показаний, где она указывает, что сосед угрожал ей. Девушка отправилась в прокуратуру, чтобы написать обращение с просьбой дать оценку деятельности участкового уполномоченного и сотрудников ГОМ-1. Она добавила, что «не согласна с точкой зрения сотрудников полиции, что это была не угроза, я опасаюсь за свою безопасность и боюсь, что сосед избежит ответственности, поскольку проживает в общежитии незаконно и может в любой момент переехать». Ранее URA.RU писало, что дебошир, выломавший дверь соседке в общежитии, станцевал танец в отделении полиции. Его отпустили, не найдя причин для задержания.