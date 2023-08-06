Полиция Нижневартовска отпустила мужчину, который из-за бытового конфликта с соседкой по общежитию выломал ей дверь и вышел во двор с пистолетом в руках. После допроса он устроил танцы в отделе. Об этом URA.RU рассказала мать потерпевшей, заявившая, что ее семья намерена пожаловаться на действия силовиков в прокуратуру и связаться с национальным объединением, к которому принадлежит нападавший.
«Соседа отпустили, сотрудники полиции опросили соседа моей дочери и не нашли повода для задержания. Мы будем связываться с местной национальной общиной, чтобы там как-то повлияли на этого человека, и привлечь прокуратуру. Я считаю, что он опасен для общества — никакой конфликт из-за графика уборки не может быть причиной для попытки нападения на людей и угроз. Он после всего этого абсолютно спокойно устроил танцы в отделении полиции, уверенный в собственной безнаказанности», — прокомментировала вартовчанка.
Мать девушки предоставила в распоряжении редакции аудиозапись опроса потерпевшей. «По мнению сотрудников полиции, с которыми беседовала моя дочь, демонстрация оружия во дворе не считается угрозой. Дочь теперь не может вернуться в комнату, потому что замок на двери сломан, а человек, устроивший это все, остается на свободе», — добавила женщина.
Комментарий УМВД на момент написания новости ожидается. По данным источника URA.RU в силовых структурах мужчину зовут Раджаб, и он уже ранее имел проблемы с законом. «У него при обыске в комнате изъяли пневматический пистолет, разрешение на ношение которого не требуется», — уточнил инсайдер.
Ранее URA.RU писало о том, что мужчина выломал дверь соседке по общежитию и вышел во двор с, предположительно, пистолетом. При обыске у него изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие.
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