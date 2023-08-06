Над пермским аэродромом заметили неопознанный беспилотник

Под Пермью в районе аэродрома «Фролово» заметили неопознанный беспилотник. Пролет БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам.
«Экипажем самолета наблюдался пролет беспилотного летательного аппарата в районе аэродрома „Фролово“, Россия. Информация доведена до органов ПВО, МВД, ФСБ», — сообщает профильный telegram-канал «Аviaincident». Отмечается, что запроса на использование воздушного пространства никем до этого не подавалось.
Использование беспилотников в Пермском крае запрещено без спецразрешения контролирующих органов. В России в последнее время участились атаки дронов на различные объекты.
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