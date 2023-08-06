06 августа 2023

Над пермским аэродромом заметили неопознанный беспилотник

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Неизвестный БПЛА засекли пилоты Cessna Фото:

Под Пермью в районе аэродрома «Фролово» заметили неопознанный беспилотник. Пролет БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам.

«Экипажем самолета наблюдался пролет беспилотного летательного аппарата в районе аэродрома „Фролово“, Россия. Информация доведена до органов ПВО, МВД, ФСБ», — сообщает профильный telegram-канал «Аviaincident». Отмечается, что запроса на использование воздушного пространства никем до этого не подавалось.

Использование беспилотников в Пермском крае запрещено без спецразрешения контролирующих органов. В России в последнее время участились атаки дронов на различные объекты.

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Под Пермью в районе аэродрома «Фролово» заметили неопознанный беспилотник. Пролет БПЛА наблюдал экипаж легкомоторного самолета Cessna, который и сообщил об этом силовикам. «Экипажем самолета наблюдался пролет беспилотного летательного аппарата в районе аэродрома „Фролово“, Россия. Информация доведена до органов ПВО, МВД, ФСБ», — сообщает профильный telegram-канал «Аviaincident». Отмечается, что запроса на использование воздушного пространства никем до этого не подавалось. Использование беспилотников в Пермском крае запрещено без спецразрешения контролирующих органов. В России в последнее время участились атаки дронов на различные объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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