Минобороны раскрыло детали уничтожения беспилотника ВСУ под Москвой

Беспилотник был сбит в Подольском районе, сообщили в Минобороны РФ
Украинский беспилотник, который летел на Москву, был сбит на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России.
«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. <…> Пострадавших и разрушений нет», —
Ранее о сбитом беспилотнике сообщал мэр города Сергей Собянин. Из-за вражеского объекта в воздухе в аэропорту Внуково ввели план «Ковер».
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