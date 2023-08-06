Минобороны раскрыло детали уничтожения беспилотника ВСУ под Москвой

Минобороны: БПЛА, летевший на Москву, сбит в Подольском районе
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Беспилотник был сбит в Подольском районе, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Украинский беспилотник, который летел на Москву, был сбит на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. <…> Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев не смог совершить очередной террористический акт.

Ранее о сбитом беспилотнике сообщал мэр города Сергей Собянин. Из-за вражеского объекта в воздухе в аэропорту Внуково ввели план «Ковер».

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Украинский беспилотник, который летел на Москву, был сбит на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России. «БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. <…> Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев не смог совершить очередной террористический акт. Ранее о сбитом беспилотнике сообщал мэр города Сергей Собянин. Из-за вражеского объекта в воздухе в аэропорту Внуково ввели план «Ковер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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