В центре Екатеринбурга построят трехэтажный бойцовский павильон на День города. Фото

07 августа 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Спортивный павильон построят к 17 августа возле КРК «Уралец» Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Екатеринбурга возле КРК «Уралец» ко Дню города построят трехэтажный бойцовский павильон под открытым небом, где 17 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC FEST. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе RCC. «17 августа стартует большой спортивный фестиваль RCC FEST. Турнир пройдет на уникальной арене под открытым небом, на аллее КРК „Уралец“, где построят трехэтажный бойцовский павильон», — сообщили в пресс-службе RCC. Конструкция павильона будет включать сцену, ринг и трибуны для зрителей, высота конструкции будет 12 метров. На следующий день после фестиваля, 18 августа, здесь пройдет международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, на котором фанатов ждут 18 поединков с лучшими кикбоксерами России и мира. Ранее URA.RU сообщало, что на спортивном фестивале RCC FEST выступят певцы Niletto и Клава Кока. Также на мероприятии будут фотозоны, специальный фуд-корт, активности для детей и взрослых. Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC

В центре Екатеринбурга возле КРК «Уралец» ко Дню города построят трехэтажный бойцовский павильон под открытым небом, где 17 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC FEST. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе RCC. «17 августа стартует большой спортивный фестиваль RCC FEST. Турнир пройдет на уникальной арене под открытым небом, на аллее КРК „Уралец“, где построят трехэтажный бойцовский павильон», — сообщили в пресс-службе RCC. Конструкция павильона будет включать сцену, ринг и трибуны для зрителей, высота конструкции будет 12 метров. На следующий день после фестиваля, 18 августа, здесь пройдет международный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 22, на котором фанатов ждут 18 поединков с лучшими кикбоксерами России и мира. Ранее URA.RU сообщало, что на спортивном фестивале RCC FEST выступят певцы Niletto и Клава Кока. Также на мероприятии будут фотозоны, специальный фуд-корт, активности для детей и взрослых.