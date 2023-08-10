10 августа 2023

Жителей ХМАО зовут на экзотическую выставку с африканскими огурцами

Сургутян зовут на выставку «Дары Севера» с экзотическими фруктами и овощами
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, овощи, урожай овощей, торговые ряды, плоды, уличная торговля, уличная ярмарка
Сургутские дачники и садоводы удивят югорчан овощами и фруктами Фото:

Жителей Сургута приглашают на дачную выставку «Дары Севера», которая пройдет в историко-культурном центре «Старый Сургут». В одной из номинаций конкурса участники представляют экзотические овощи и фрукты. Среди них есть растения из других стран, например, африканские огурцы, рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

«Самое выдающееся явление этого конкурса — это само занятие жителей Сургута выращиванием урожая, местной культуры, локальных ягод и растений, несмотря на северные условия. Люди выращивают африканские огурцы, экзотические фрукты и растения на Севере — это потрясающее. Дачная культура живет и процветает в Сургуте», — рассказала URA.RU заведующая отделом творческих программ в «Старом Сургуте» Яна Судакова.

В этом году организаторы также привлекли к конкурсу детей — для них создали отдельную номинацию. Кроме растений, дачники также похвастаются домашним хозяйством из животных и птиц. Выставка пройдет 26 августа.

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Жителей Сургута приглашают на дачную выставку «Дары Севера», которая пройдет в историко-культурном центре «Старый Сургут». В одной из номинаций конкурса участники представляют экзотические овощи и фрукты. Среди них есть растения из других стран, например, африканские огурцы, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Самое выдающееся явление этого конкурса — это само занятие жителей Сургута выращиванием урожая, местной культуры, локальных ягод и растений, несмотря на северные условия. Люди выращивают африканские огурцы, экзотические фрукты и растения на Севере — это потрясающее. Дачная культура живет и процветает в Сургуте», — рассказала URA.RU заведующая отделом творческих программ в «Старом Сургуте» Яна Судакова. В этом году организаторы также привлекли к конкурсу детей — для них создали отдельную номинацию. Кроме растений, дачники также похвастаются домашним хозяйством из животных и птиц. Выставка пройдет 26 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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