Жителей ХМАО зовут на экзотическую выставку с африканскими огурцами

Сургутян зовут на выставку «Дары Севера» с экзотическими фруктами и овощами

11 августа 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Сургутские дачники и садоводы удивят югорчан овощами и фруктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Сургута приглашают на дачную выставку «Дары Севера», которая пройдет в историко-культурном центре «Старый Сургут». В одной из номинаций конкурса участники представляют экзотические овощи и фрукты. Среди них есть растения из других стран, например, африканские огурцы, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Самое выдающееся явление этого конкурса — это само занятие жителей Сургута выращиванием урожая, местной культуры, локальных ягод и растений, несмотря на северные условия. Люди выращивают африканские огурцы, экзотические фрукты и растения на Севере — это потрясающее. Дачная культура живет и процветает в Сургуте», — рассказала URA.RU заведующая отделом творческих программ в «Старом Сургуте» Яна Судакова. В этом году организаторы также привлекли к конкурсу детей — для них создали отдельную номинацию. Кроме растений, дачники также похвастаются домашним хозяйством из животных и птиц. Выставка пройдет 26 августа.

Жителей Сургута приглашают на дачную выставку «Дары Севера», которая пройдет в историко-культурном центре «Старый Сургут». В одной из номинаций конкурса участники представляют экзотические овощи и фрукты. Среди них есть растения из других стран, например, африканские огурцы, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Самое выдающееся явление этого конкурса — это само занятие жителей Сургута выращиванием урожая, местной культуры, локальных ягод и растений, несмотря на северные условия. Люди выращивают африканские огурцы, экзотические фрукты и растения на Севере — это потрясающее. Дачная культура живет и процветает в Сургуте», — рассказала URA.RU заведующая отделом творческих программ в «Старом Сургуте» Яна Судакова. В этом году организаторы также привлекли к конкурсу детей — для них создали отдельную номинацию. Кроме растений, дачники также похвастаются домашним хозяйством из животных и птиц. Выставка пройдет 26 августа.