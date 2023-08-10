В Кургане на 5 млн рублей снизили цену земли, где нужно сносить дома

11 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Земельный участок с домами под снос продают за 20 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана на пять миллионов рублей снизили стоимость земельного участка в микрорайоне Северный. В рамках комплексной застройки на территории необходимо снести четыре дома. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по улице Дзержинского. <…> Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды, определенной по результатам рыночной оценки — 20 012 000 рублей», — говорится в постановлении. В прошлом году стоимость земельного участка составляла 25,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уменьшили землю под застройку, на которую не могут найти инвесторов. Согласно новому постановлению, площадь территория составила 9,4 тысячи квадратных метров. Год назад она была больше 12 тысяч квадратов. Также сократилось количество домов, которые застройщику необходимо будет снести.

Власти Кургана на пять миллионов рублей снизили стоимость земельного участка в микрорайоне Северный. В рамках комплексной застройки на территории необходимо снести четыре дома. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по улице Дзержинского. <…> Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды, определенной по результатам рыночной оценки — 20 012 000 рублей», — говорится в постановлении. В прошлом году стоимость земельного участка составляла 25,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уменьшили землю под застройку, на которую не могут найти инвесторов. Согласно новому постановлению, площадь территория составила 9,4 тысячи квадратных метров. Год назад она была больше 12 тысяч квадратов. Также сократилось количество домов, которые застройщику необходимо будет снести.