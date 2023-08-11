11 августа 2023

В ДТП на тюменской трассе погибла 16-летняя девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Автомобиль, на котором ехали молодые люди, не стоял на учете в ГИБДД Фото:

Полицейские установили личность пассажирки ВАЗ-2110, погибшей в ДТП на 5-м километре автодороги подъезд к санаторию «Сибирь». В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что это была 16-летняя девушка.

«В результате ДТП на автодороге подъезд к санаторию „Сибирь“ погибла 16-летняя жительница Тюмени», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Девушка приехала к своей бабушке в село Онохино и отпросилась в гости к друзьям.

С двумя молодыми людьми тюменка поехала на базу отдыха. Авария произошла, когда компания возвращалась в село Онохино. Автомобиль, на котором ехали молодые люди, был снят с учета в ГИБДД. За рулем, предположительно, находился 20-летний парень.

Ранее URA.RU сообщало, что на тюменской трассе автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся. В аварии погибли три человека.

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Полицейские установили личность пассажирки ВАЗ-2110, погибшей в ДТП на 5-м километре автодороги подъезд к санаторию «Сибирь». В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что это была 16-летняя девушка. «В результате ДТП на автодороге подъезд к санаторию „Сибирь“ погибла 16-летняя жительница Тюмени», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Девушка приехала к своей бабушке в село Онохино и отпросилась в гости к друзьям. С двумя молодыми людьми тюменка поехала на базу отдыха. Авария произошла, когда компания возвращалась в село Онохино. Автомобиль, на котором ехали молодые люди, был снят с учета в ГИБДД. За рулем, предположительно, находился 20-летний парень. Ранее URA.RU сообщало, что на тюменской трассе автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся. В аварии погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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