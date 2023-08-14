В Челябинской области женщины сразятся за кубок лучшей рыбачки

В Челябинской области 10 сентября пройдет Кубок региона по ловле на удочку с поплавком среди женщин. Об этом сообщили организаторы состязания.
«Федерация рыболовного спорта Челябинской области приглашает принять участие в Кубке региона по ловле поплавочной удочкой среди женщин (личный зачет), который пройдет 10 сентября в Усть-Катаве на пруду в поселке Малый Бердяш. Количество участниц — 15», — указано в сообществе Федерации в соцсети «ВКонтакте»
В сообщении уточняется, что к состязанию допускаются женщины, имеющие до 1 разряда при условии качественного кворума. Соревнования пройдут в рамках региональной женской рыболовной лиги.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище двух огромных судаков. Фото трофеев челябинка поделилась в местном чате рыбаков.
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