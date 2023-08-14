В Челябинской области женщины сразятся за кубок лучшей рыбачки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, улов, рыбалка, речная рыба
Женщины будут рыбачить на поплавок Фото:

В Челябинской области 10 сентября пройдет Кубок региона по ловле на удочку с поплавком среди женщин. Об этом сообщили организаторы состязания.

«Федерация рыболовного спорта Челябинской области приглашает принять участие в Кубке региона по ловле поплавочной удочкой среди женщин (личный зачет), который пройдет 10 сентября в Усть-Катаве на пруду в поселке Малый Бердяш. Количество участниц — 15», — указано в сообществе Федерации в соцсети «ВКонтакте»

В сообщении уточняется, что к состязанию допускаются женщины, имеющие до 1 разряда при условии качественного кворума. Соревнования пройдут в рамках региональной женской рыболовной лиги.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище двух огромных судаков. Фото трофеев челябинка поделилась в местном чате рыбаков.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 10 сентября пройдет Кубок региона по ловле на удочку с поплавком среди женщин. Об этом сообщили организаторы состязания. «Федерация рыболовного спорта Челябинской области приглашает принять участие в Кубке региона по ловле поплавочной удочкой среди женщин (личный зачет), который пройдет 10 сентября в Усть-Катаве на пруду в поселке Малый Бердяш. Количество участниц — 15», — указано в сообществе Федерации в соцсети «ВКонтакте» В сообщении уточняется, что к состязанию допускаются женщины, имеющие до 1 разряда при условии качественного кворума. Соревнования пройдут в рамках региональной женской рыболовной лиги. Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище двух огромных судаков. Фото трофеев челябинка поделилась в местном чате рыбаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...