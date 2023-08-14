В Челябинской области женщины сразятся за кубок лучшей рыбачки

14 августа 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Женщины будут рыбачить на поплавок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области 10 сентября пройдет Кубок региона по ловле на удочку с поплавком среди женщин. Об этом сообщили организаторы состязания. «Федерация рыболовного спорта Челябинской области приглашает принять участие в Кубке региона по ловле поплавочной удочкой среди женщин (личный зачет), который пройдет 10 сентября в Усть-Катаве на пруду в поселке Малый Бердяш. Количество участниц — 15», — указано в сообществе Федерации в соцсети «ВКонтакте» В сообщении уточняется, что к состязанию допускаются женщины, имеющие до 1 разряда при условии качественного кворума. Соревнования пройдут в рамках региональной женской рыболовной лиги. Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище двух огромных судаков. Фото трофеев челябинка поделилась в местном чате рыбаков.

В Челябинской области 10 сентября пройдет Кубок региона по ловле на удочку с поплавком среди женщин. Об этом сообщили организаторы состязания. «Федерация рыболовного спорта Челябинской области приглашает принять участие в Кубке региона по ловле поплавочной удочкой среди женщин (личный зачет), который пройдет 10 сентября в Усть-Катаве на пруду в поселке Малый Бердяш. Количество участниц — 15», — указано в сообществе Федерации в соцсети «ВКонтакте» В сообщении уточняется, что к состязанию допускаются женщины, имеющие до 1 разряда при условии качественного кворума. Соревнования пройдут в рамках региональной женской рыболовной лиги. Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище двух огромных судаков. Фото трофеев челябинка поделилась в местном чате рыбаков.