26 июля 2023

Женщина поймала на челябинском озере двух огромных судаков. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, удочка, лето, шершневское водохранилище, кормушки, снасти, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Судаков женщина выловила на приманку джиг Фото:

Рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище (Челябинская область) двух огромных судаков. Фотографиями трофеев Светлана В. поделилась в местном чате рыбаков.

«Смотрели на шири с хорошим эхолотом, там рыбы очень мало, практически нет. Заглубление 1,2-1,8 метров», — делится Светлана В. с участниками чата в соцсети «ВКонтакте».

Светлана находилась на рыбалке даже 8 марта. В женский праздник рыбачка выловила двухкилограммового судака.

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Рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище (Челябинская область) двух огромных судаков. Фотографиями трофеев Светлана В. поделилась в местном чате рыбаков. «Смотрели на шири с хорошим эхолотом, там рыбы очень мало, практически нет. Заглубление 1,2-1,8 метров», — делится Светлана В. с участниками чата в соцсети «ВКонтакте». Светлана находилась на рыбалке даже 8 марта. В женский праздник рыбачка выловила двухкилограммового судака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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