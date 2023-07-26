Судаков женщина выловила на приманку джиг
Рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище (Челябинская область) двух огромных судаков. Фотографиями трофеев Светлана В. поделилась в местном чате рыбаков.
«Смотрели на шири с хорошим эхолотом, там рыбы очень мало, практически нет. Заглубление 1,2-1,8 метров», — делится Светлана В. с участниками чата в соцсети «ВКонтакте».
Светлана находилась на рыбалке даже 8 марта. В женский праздник рыбачка выловила двухкилограммового судака.
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