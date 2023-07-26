Женщина поймала на челябинском озере двух огромных судаков. Фото

27 июля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Судаков женщина выловила на приманку джиг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище (Челябинская область) двух огромных судаков. Фотографиями трофеев Светлана В. поделилась в местном чате рыбаков. «Смотрели на шири с хорошим эхолотом, там рыбы очень мало, практически нет. Заглубление 1,2-1,8 метров», — делится Светлана В. с участниками чата в соцсети «ВКонтакте». Светлана находилась на рыбалке даже 8 марта. В женский праздник рыбачка выловила двухкилограммового судака. Фото: Светлана В. в беседе «Аргазинское водохранилище» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Светлана В. в беседе «Аргазинское водохранилище» в соцсети «ВКонтакте»

Рыбачка поймала на Аргазинском водохранилище (Челябинская область) двух огромных судаков. Фотографиями трофеев Светлана В. поделилась в местном чате рыбаков. «Смотрели на шири с хорошим эхолотом, там рыбы очень мало, практически нет. Заглубление 1,2-1,8 метров», — делится Светлана В. с участниками чата в соцсети «ВКонтакте». Светлана находилась на рыбалке даже 8 марта. В женский праздник рыбачка выловила двухкилограммового судака.