Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции.
«Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства.
Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан.
Фото URA.RU
Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора
Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора
Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора
Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции. «Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства. Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан.