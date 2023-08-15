Губернатор Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Фото

16 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор попытался выступить в новом для себя имидже Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции. «Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства. Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан. Фото URA.RU Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции. «Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства. Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан.