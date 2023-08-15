15 августа 2023

Губернатор Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор Моор попытался выступить в новом для себя имидже Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции.

«Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства.

Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан.

Фото URA.RU
Фото URA.RU
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Губернатор Тюменской области Александр Моор удивил наблюдателей выразительной мимикой. Обычно сдержанный глава региона весьма эмоционально коммуницировал с журналистами во время своей пресс-конференции. «Отвечая на вопросы, глава региона то удивленно поднимал брови, то игриво задумывался. Также Моор стал чаще улыбаться, активнее жестикулировал, что, скорее всего, говорит о том, что ближе к концу первого губернаторского срока он перестал испытывать постоянный стресс и, наконец, расслабился», — делятся источники агентства. Аудитория это заметила и оценила: несколько раз в зале раздавались продолжительные аплодисменты. Первые перемены в поведении Моора корреспонденты URA.RU заметили еще в конце июля, когда губернатор подмигнул во время съемки на Дне города, стоя на концерте «Любэ» в толпе горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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