Роспотребнадзор вступился за жительницу ХМАО, которой навязали гарантию на машину

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Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит Фото:

Роспотребнадзор помог жительнице Нягани отсудить денежную компенсацию за ненужную гарантию на автомобиль. Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит.

«Няганский городской суд ХМАО — Югры исковые требования гражданки удовлетворил в части: расторжения договор независимой гарантии, взыскания с ответчика в пользу потребителя денежные средства, оплаченные по договору независимой гарантии в размере 85 520 рублей 08 копеек, взыскания компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 45 260 рублей 04 копейки», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре проконсультировали женщину и помогли подготовить исковое заявление.

Всего женщине удалось отсудить почти 136 тысяч рублей. При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

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Роспотребнадзор помог жительнице Нягани отсудить денежную компенсацию за ненужную гарантию на автомобиль. Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит. «Няганский городской суд ХМАО — Югры исковые требования гражданки удовлетворил в части: расторжения договор независимой гарантии, взыскания с ответчика в пользу потребителя денежные средства, оплаченные по договору независимой гарантии в размере 85 520 рублей 08 копеек, взыскания компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 45 260 рублей 04 копейки», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре проконсультировали женщину и помогли подготовить исковое заявление. Всего женщине удалось отсудить почти 136 тысяч рублей. При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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