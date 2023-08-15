Роспотребнадзор вступился за жительницу ХМАО, которой навязали гарантию на машину 15 августа 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор помог жительнице Нягани отсудить денежную компенсацию за ненужную гарантию на автомобиль. Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит. «Няганский городской суд ХМАО — Югры исковые требования гражданки удовлетворил в части: расторжения договор независимой гарантии, взыскания с ответчика в пользу потребителя денежные средства, оплаченные по договору независимой гарантии в размере 85 520 рублей 08 копеек, взыскания компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 45 260 рублей 04 копейки», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре проконсультировали женщину и помогли подготовить исковое заявление. Всего женщине удалось отсудить почти 136 тысяч рублей. При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Роспотребнадзор помог жительнице Нягани отсудить денежную компенсацию за ненужную гарантию на автомобиль. Женщине навязали дополнительную услугу во время продажи машины в кредит. «Няганский городской суд ХМАО — Югры исковые требования гражданки удовлетворил в части: расторжения договор независимой гарантии, взыскания с ответчика в пользу потребителя денежные средства, оплаченные по договору независимой гарантии в размере 85 520 рублей 08 копеек, взыскания компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 45 260 рублей 04 копейки», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре проконсультировали женщину и помогли подготовить исковое заявление. Всего женщине удалось отсудить почти 136 тысяч рублей. При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям