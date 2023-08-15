15 августа 2023

Пермских застройщиков обяжут согласовывать дизайн домов с мэрией

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новостройки
Согласовывать внешний вид обяжут с 1 сентября Фото:

С 1 сентября пермские девелоперы должны будут согласовывать облик новостроек с департаментом градостроительства и архитектуры. Речь идет об объектах, которые планируют построить центре города.

«С 1 сентября 2023 года в правила землепользования и застройки будут установлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества. Будут определены территории, в границах которых согласование необходимо», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на и. о. заместителя главы администрации Перми Марию Норову.

Уточняется, что мэрия будет согласовывать не только внешний вид жилых домов, но и магазинов, ресторанов, а также летних кафе. Чтобы получить одобрение городских властей, застройщикам необходимо предоставить только три документа из проектной документации. Администрация должна будет вынести решение в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

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С 1 сентября пермские девелоперы должны будут согласовывать облик новостроек с департаментом градостроительства и архитектуры. Речь идет об объектах, которые планируют построить центре города. «С 1 сентября 2023 года в правила землепользования и застройки будут установлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества. Будут определены территории, в границах которых согласование необходимо», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на и. о. заместителя главы администрации Перми Марию Норову. Уточняется, что мэрия будет согласовывать не только внешний вид жилых домов, но и магазинов, ресторанов, а также летних кафе. Чтобы получить одобрение городских властей, застройщикам необходимо предоставить только три документа из проектной документации. Администрация должна будет вынести решение в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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