Пермских застройщиков обяжут согласовывать дизайн домов с мэрией

16 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Согласовывать внешний вид обяжут с 1 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 1 сентября пермские девелоперы должны будут согласовывать облик новостроек с департаментом градостроительства и архитектуры. Речь идет об объектах, которые планируют построить центре города. «С 1 сентября 2023 года в правила землепользования и застройки будут установлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества. Будут определены территории, в границах которых согласование необходимо», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на и. о. заместителя главы администрации Перми Марию Норову. Уточняется, что мэрия будет согласовывать не только внешний вид жилых домов, но и магазинов, ресторанов, а также летних кафе. Чтобы получить одобрение городских властей, застройщикам необходимо предоставить только три документа из проектной документации. Администрация должна будет вынести решение в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

С 1 сентября пермские девелоперы должны будут согласовывать облик новостроек с департаментом градостроительства и архитектуры. Речь идет об объектах, которые планируют построить центре города. «С 1 сентября 2023 года в правила землепользования и застройки будут установлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества. Будут определены территории, в границах которых согласование необходимо», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на и. о. заместителя главы администрации Перми Марию Норову. Уточняется, что мэрия будет согласовывать не только внешний вид жилых домов, но и магазинов, ресторанов, а также летних кафе. Чтобы получить одобрение городских властей, застройщикам необходимо предоставить только три документа из проектной документации. Администрация должна будет вынести решение в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.