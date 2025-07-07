В Пермском крае простятся с сержантом, погибшим в зоне СВО

Сергей Мелехин родился в 1981 году
В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Сергей Мелехин. Сержант родом из Сивы.
«Сергей Мелехин родился в 1981 году. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает администрация Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что участника спецоперации не стало еще 27 апреля. Церемония прощания с ним пройдет 9 июля. Начало — в 11:00. Траурный митинг состоится с 11:30 в Сивинском КДЦ.
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