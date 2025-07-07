В Пермском крае простятся с сержантом, погибшим в зоне СВО

В Пермском крае простятся с бойцом Сергеем Мелехиным, погибшим на СВО
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Сергей Мелехин родился в 1981 году
Сергей Мелехин родился в 1981 году Фото:

В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Сергей Мелехин. Сержант родом из Сивы. 

«Сергей Мелехин родился в 1981 году. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает администрация Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Уточняется, что участника спецоперации не стало еще 27 апреля. Церемония прощания с ним пройдет 9 июля. Начало — в 11:00. Траурный митинг состоится с 11:30 в Сивинском КДЦ.

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В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Сергей Мелехин. Сержант родом из Сивы.  «Сергей Мелехин родился в 1981 году. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает администрация Сивинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Уточняется, что участника спецоперации не стало еще 27 апреля. Церемония прощания с ним пройдет 9 июля. Начало — в 11:00. Траурный митинг состоится с 11:30 в Сивинском КДЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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