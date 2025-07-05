Родители всегда желают счастья своим детям. Они хотят, чтобы ребенок получил достойное образование и устроился на высокооплачиваемую работу, поэтому нередко пытаются дать совет по выбору профессии. Но нужно ли это делать? Как правильно помочь ребенку сделать правильный выбор и не разрушить отношения с ним? Об этом URA.RU рассказал директор центра психологии «Терра-П», преподаватель факультета психологии ПГГПУ Константин Обшаров.
Как обычно родители влияют на мнение детей?
Хотите вы этого или нет, но вы уже влияете на выбор профессии, когда общаетесь с ребенком, рассказал Константин Обшаров. Влияние может проявляться несколькими способами. Например, когда родитель объясняет ребенку, что оценки по учебе — это его дело, но математику нужно знать хорошо. Или мать с презрением сообщает, что компьютерные игры — баловство, а взрослый человек этим не будет заниматься. Или отец приходит уставшим с работы и с горечью говорит о том, как неблагородна профессия медика. Когда семья с увлечением за ужином делится событиями прошедшего рабочего дня — тоже один из частных примеров, которые формируют соответствующие установки у ребенка и его отношение к миру профессий.
Родителям следует учитывать, что влияние носит нелинейный характер. Ребенок — это отдельный мир, который воспринимает информацию через свои фильтры. Например, на послание о бесполезности компьютерных игр, реакция может быть разной:
- подросток согласится с вами и примет решение, что увлечение станет его хобби, но не профессией;
- ничего не ответит, но замкнется, и еще глубже уйдет в виртуальный мир;
- упрется и начнет доказывать и словом, и делом, что вы неправы.
Поскольку подобные послания родители, как правило, транслируют неосознанно, полезно задуматься и задать себе несколько вопросов:
- Как я влияю на выбор профессии своего ребенка уже сейчас?
- Как на это воздействие реагирует подросток?
- К каким результатам привело это влияние?
- Хочу ли я их скорректировать? Как?
Стоит ли влиять на выбор детей?
С моей точки зрения, влиять стоит, отметил психолог. Любящий родитель желает счастья своему ребенку. У него есть свое представление о том, как выглядит это счастье. Оно возникает не на пустом месте, за ним стоит собственный жизненный опыт, опыт многолетнего наблюдения за ребенком, его желаниями, способностями, ограничениями и дефицитами. Разговор на тему счастья с подростком — это, с одной стороны, проявление заботы о будущем юного члена семьи, а с другой, проявление уважения к труду родителя.
Выбор профессии – стратегическое решение, которое оказывает влияние на всю семью. Прежде всего это существенные траты: на репетиторов, платное обучение, переезд в другой город, съем или покупку жилья, материальную поддержку в период учебы. В случае удачного решения – эти инвестиции вернутся в виде различных благ не только для молодого профессионала, но и для остальной семьи.
Например, клиентка, молодая девушка 23-х лет обсуждает вопрос: уезжать в Питер или нет. Ее старший брат получил там образование, купил квартиру, сейчас покупает вторую. Сестре предлагает переехать и платить символическую плату за жилье. Согласитесь, это мощная поддержка. Инвестируя время, силы, деньги в старшего сына, семья приняла верное решение. Поскольку выбор профессии — это стратегическое решение для всей семьи, то принимать участие в нем должны все заинтересованные лица.
Как правильно влиять на подростков?
Возможны всего три варианта:
- давить силой;
- манипулировать;
- договариваться.
С моей точки зрения, договор — это единственный экологичный способ принятия решения для всех участников. Самое сложное в переговорах — сделать так, чтобы участники открыто предъявили свою позицию. Если у вас с ребенком искренние и доверительные отношения, это легко получится сделать.
Если уже есть место давлению и манипуляциям, придется сделать шаг назад, признать ошибку. Возможно, извиниться. Изменить интонацию и предложить открытый разговор. В случае неудачи рекомендую обратиться за профессиональной помощью к психологу.
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