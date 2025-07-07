В пермском городе построят зал для бокса за 98,4 млн рублей

В Краснокамске (Пермский край) построят новый зал для занятий боксом стоимостью 98,4 млн рублей. Сейчас местные власти ищут подрядчика для реализации проекта. Спортивный объект возведут на улице Большевистской. Сдать объект планируют к 23 января 2027 года.
«Зал будет представлять собой одноэтажное здание площадью 700 квадратных метров, рассчитанное на 30 посетителей за одну смену. Вокруг спорткомплекса также обустроят площадки для отдыха, пешеходные дорожки, тротуары, проведут озеленение территории и установят малые архитектурные формы», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми появится первая специализированная ледовая площадка для керлинга. Она откроется в новом спортивном комплексе в микрорайоне Ива до конца 2025 года.
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