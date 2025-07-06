Это произойдет в ночь на 8 июля и продлится до утра
Пермский край накроет сильный туман. Это произойдет в ночь на 8 июля. Неблагоприятное погодное явление продлится до утра, предупреждают водителей.
«Автовладельцам необходимо сбавлять скорость, включать противотуманные и габаритные фары. Кроме того, минимизировать маневры и максимально концентрироваться на дороге», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
Там добавляют, что в случае, если поездка сквозь туман окажется длительной, лучше остановиться на небольшой отдых возле заправки. При этом оставлять автомобиль на обочине крайне не рекомендуется.
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