06 июля 2025

Пермский край накроет сильный туман

Госавтоинспекция: туман накроет Пермский край в ночь на 8 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Это произойдет в ночь на 8 июля и продлится до утра
Это произойдет в ночь на 8 июля и продлится до утра Фото:

Пермский край накроет сильный туман. Это произойдет в ночь на 8 июля. Неблагоприятное погодное явление продлится до утра, предупреждают водителей.

«Автовладельцам необходимо сбавлять скорость, включать противотуманные и габаритные фары. Кроме того, минимизировать маневры и максимально концентрироваться на дороге», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Там добавляют, что в случае, если поездка сквозь туман окажется длительной, лучше остановиться на небольшой отдых возле заправки. При этом оставлять автомобиль на обочине крайне не рекомендуется.

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Пермский край накроет сильный туман. Это произойдет в ночь на 8 июля. Неблагоприятное погодное явление продлится до утра, предупреждают водителей. «Автовладельцам необходимо сбавлять скорость, включать противотуманные и габаритные фары. Кроме того, минимизировать маневры и максимально концентрироваться на дороге», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. Там добавляют, что в случае, если поездка сквозь туман окажется длительной, лучше остановиться на небольшой отдых возле заправки. При этом оставлять автомобиль на обочине крайне не рекомендуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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