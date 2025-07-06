Пермский завод металлоконструкций сменил владельца

В ООО «Пермский завод „Звезда“», специализирующемся на выпуске металлических конструкций, произошла смена собственника. Изменения внесены 4 июля 2025 года.
«Новым владельцем предприятия стал Сергей Чурсин. Ему теперь принадлежит 100% долей компании», — сказано в ЕГРЮЛ.
До этого единственным владельцем предприятия было уфимское ООО «Уралгазремонт», осуществляющее деятельность в сфере ремонта автотранспорта и оборудования. С февраля 2019 года должность генерального директора «Пермского завода „Звезда“» занимает Станислав Бикмухаметов, который также является учредителем ООО «Уралгазремонт» с 2017 года.
По данным в СБИС, основное направление деятельности завода связано с производством строительных металлических конструкций, изделий и их компонентов. Компания была зарегистрирована в сентябре 2017 года. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, выручка предприятия увеличилась на 35% и достигла 482,8 млн рублей, однако чистая прибыль сократилась на 65% и составила 525 тысяч рублей.
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