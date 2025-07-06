06 июля 2025

Пермский завод металлоконструкций сменил владельца

Пермский завод по производству металлоконструкций купил Сергей Чурсин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею Чурсину теперь принадлежит 100% долей компании
Сергею Чурсину теперь принадлежит 100% долей компании Фото:

В ООО «Пермский завод „Звезда“», специализирующемся на выпуске металлических конструкций, произошла смена собственника. Изменения внесены 4 июля 2025 года.

«Новым владельцем предприятия стал Сергей Чурсин. Ему теперь принадлежит 100% долей компании», — сказано в ЕГРЮЛ. 

До этого единственным владельцем предприятия было уфимское ООО «Уралгазремонт», осуществляющее деятельность в сфере ремонта автотранспорта и оборудования. С февраля 2019 года должность генерального директора «Пермского завода „Звезда“» занимает Станислав Бикмухаметов, который также является учредителем ООО «Уралгазремонт» с 2017 года.

По данным в СБИС, основное направление деятельности завода связано с производством строительных металлических конструкций, изделий и их компонентов. Компания была зарегистрирована в сентябре 2017 года. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, выручка предприятия увеличилась на 35% и достигла 482,8 млн рублей, однако чистая прибыль сократилась на 65% и составила 525 тысяч рублей.

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В ООО «Пермский завод „Звезда“», специализирующемся на выпуске металлических конструкций, произошла смена собственника. Изменения внесены 4 июля 2025 года. «Новым владельцем предприятия стал Сергей Чурсин. Ему теперь принадлежит 100% долей компании», — сказано в ЕГРЮЛ.  До этого единственным владельцем предприятия было уфимское ООО «Уралгазремонт», осуществляющее деятельность в сфере ремонта автотранспорта и оборудования. С февраля 2019 года должность генерального директора «Пермского завода „Звезда“» занимает Станислав Бикмухаметов, который также является учредителем ООО «Уралгазремонт» с 2017 года. По данным в СБИС, основное направление деятельности завода связано с производством строительных металлических конструкций, изделий и их компонентов. Компания была зарегистрирована в сентябре 2017 года. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, выручка предприятия увеличилась на 35% и достигла 482,8 млн рублей, однако чистая прибыль сократилась на 65% и составила 525 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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