Пермская филармония закроет орган на ремонт

Инструмент отремонтируют за месяц
Пермская краевая филармония закроет орган на ремонт. Работы оценили в 3,5 млн рублей.
«Проведение ремонта и обслуживания органа духового „Glatter-G?tz“ (Органный концертный зал, г. Пермь, ул. Ленина, 51). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Подрядчику требуется очистить трубы, устранить деформации, установить строительные леса, отрегулировать механическую трактуру и копулы, проверить интонировку труб и настроить инструмент. Это необходимо выполнить за 30 дней.
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