06 июля 2025

Пермская филармония закроет орган на ремонт

Ремонт органа в Пермской филармонии оценили в 3,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Инструмент отремонтируют за месяц
Инструмент отремонтируют за месяц Фото:

Пермская краевая филармония закроет орган на ремонт. Работы оценили в 3,5 млн рублей.

«Проведение ремонта и обслуживания органа духового „Glatter-G?tz“ (Органный концертный зал, г. Пермь, ул. Ленина, 51). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Подрядчику требуется очистить трубы, устранить деформации, установить строительные леса, отрегулировать механическую трактуру и копулы, проверить интонировку труб и настроить инструмент. Это необходимо выполнить за 30 дней.

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Пермская краевая филармония закроет орган на ремонт. Работы оценили в 3,5 млн рублей. «Проведение ремонта и обслуживания органа духового „Glatter-G?tz“ (Органный концертный зал, г. Пермь, ул. Ленина, 51). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику требуется очистить трубы, устранить деформации, установить строительные леса, отрегулировать механическую трактуру и копулы, проверить интонировку труб и настроить инструмент. Это необходимо выполнить за 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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