В Минздраве рассказали о состоянии подростков, сорвавшихся с моста в Перми

В Перми вечером 5 июля с Коммунального моста упали двое подростков. В региональном Минздраве URA.RU рассказали, в каком состоянии они сейчас находятся.
«17-летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 16-летний молодой человек отказался от осмотра и госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми сторож рыболовной базы «Кама» Михаил Солманов спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина объяснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста, но поскользнулся и упал в воду. Приятель бросился на помощь другу, но вызволять из беды в итоге пришлось обоих.
Солманов доставил подростков на Пермь I, где им была оказана необходимая помощь. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту организована проверка.
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