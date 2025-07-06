06 июля 2025

В Минздраве рассказали о состоянии подростков, сорвавшихся с моста в Перми

Минздрав: подросток, который сорвался с моста в Перми, находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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17-летний парень находится в состоянии средней степени тяжести
17-летний парень находится в состоянии средней степени тяжести Фото:

В Перми вечером 5 июля с Коммунального моста упали двое подростков. В региональном Минздраве URA.RU рассказали, в каком состоянии они сейчас находятся.  

«17-летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 16-летний молодой человек отказался от осмотра и госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми сторож рыболовной базы «Кама» Михаил Солманов спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина объяснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста, но поскользнулся и упал в воду. Приятель бросился на помощь другу, но вызволять из беды в итоге пришлось обоих.

Солманов доставил подростков на Пермь I, где им была оказана необходимая помощь. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту организована проверка. 

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В Перми вечером 5 июля с Коммунального моста упали двое подростков. В региональном Минздраве URA.RU рассказали, в каком состоянии они сейчас находятся.   «17-летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 16-летний молодой человек отказался от осмотра и госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми сторож рыболовной базы «Кама» Михаил Солманов спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина объяснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста, но поскользнулся и упал в воду. Приятель бросился на помощь другу, но вызволять из беды в итоге пришлось обоих. Солманов доставил подростков на Пермь I, где им была оказана необходимая помощь. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту организована проверка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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