06 июля 2025

Пермская компания, построившая дома в пригороде Березников, увеличила капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию создали для достройки ЖК «Любимов»
Компанию создали для достройки ЖК «Любимов» Фото:

«Специализированный застройщик „Дом.59“», возводивший жилой комплекс «Любимов» в пригороде Березников (Пермский край), увеличил уставный капитал. Сумма выросла в 3,3 раза.

«ООО „Специализированный застройщик „Дом.59““ увеличило уставный капитал в 3,3 раза — до 453,6 млн рублей. Запись об этом внесена в базу данных 4 июля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

Уточняется, что предыдущий размер уставного капитала организации был на уровне 135,5 млн рублей. Единственным владельцем компании является АО «Корпорация развития Пермского края». «Специализированный застройщик „Дом.59“» был учрежден в конце 2020 года специально для достройки жилого комплекса «Любимов» в Березниках, в который переселили жителей из зоны техногенной аварии.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЖК «Любимов» жаловались на дефекты в квартирах. Так, собственники квартир в доме на улице Братчикова, 4 жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома на улице Дощенникова, 1 — на трещины в стенах и плесень. Затем жители заметили, что под одним из новых домов начал сползать грунт.

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«Специализированный застройщик „Дом.59“», возводивший жилой комплекс «Любимов» в пригороде Березников (Пермский край), увеличил уставный капитал. Сумма выросла в 3,3 раза. «ООО „Специализированный застройщик „Дом.59““ увеличило уставный капитал в 3,3 раза — до 453,6 млн рублей. Запись об этом внесена в базу данных 4 июля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Уточняется, что предыдущий размер уставного капитала организации был на уровне 135,5 млн рублей. Единственным владельцем компании является АО «Корпорация развития Пермского края». «Специализированный застройщик „Дом.59“» был учрежден в конце 2020 года специально для достройки жилого комплекса «Любимов» в Березниках, в который переселили жителей из зоны техногенной аварии. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЖК «Любимов» жаловались на дефекты в квартирах. Так, собственники квартир в доме на улице Братчикова, 4 жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома на улице Дощенникова, 1 — на трещины в стенах и плесень. Затем жители заметили, что под одним из новых домов начал сползать грунт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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