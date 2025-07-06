Пермская компания, построившая дома в пригороде Березников, увеличила капитал

«Специализированный застройщик „Дом.59“», возводивший жилой комплекс «Любимов» в пригороде Березников (Пермский край), увеличил уставный капитал. Сумма выросла в 3,3 раза.
«ООО „Специализированный застройщик „Дом.59““ увеличило уставный капитал в 3,3 раза — до 453,6 млн рублей. Запись об этом внесена в базу данных 4 июля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».
Уточняется, что предыдущий размер уставного капитала организации был на уровне 135,5 млн рублей. Единственным владельцем компании является АО «Корпорация развития Пермского края». «Специализированный застройщик „Дом.59“» был учрежден в конце 2020 года специально для достройки жилого комплекса «Любимов» в Березниках, в который переселили жителей из зоны техногенной аварии.
Ранее URA.RU рассказало, что жители ЖК «Любимов» жаловались на дефекты в квартирах. Так, собственники квартир в доме на улице Братчикова, 4 жаловались на некачественные стеклопакеты, а жители дома на улице Дощенникова, 1 — на трещины в стенах и плесень. Затем жители заметили, что под одним из новых домов начал сползать грунт.
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