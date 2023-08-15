15 августа 2023

В зоне СВО погиб 20-летний житель Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Данила Барышников был профессиональным военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель города Березники (Пермский край) Данила Барышников. Он был профессиональным военным и участвовал в СВО с первых дней, сообщили в администрации города Березники в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Барышникова Данилы Владиславовича. Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга наш земляк героически погиб», — сообщили в администрации.

Боец учился в школе №41. Закончил Березниковский техникум профессиональных технологий. Посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоится 18 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре города Березники.

Ранее URA.RU рассказало, что на СВО пропали без вести 32 жителя Пермского края. Семь из них находятся в плену.

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В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель города Березники (Пермский край) Данила Барышников. Он был профессиональным военным и участвовал в СВО с первых дней, сообщили в администрации города Березники в группе в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Барышникова Данилы Владиславовича. Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга наш земляк героически погиб», — сообщили в администрации. Боец учился в школе №41. Закончил Березниковский техникум профессиональных технологий. Посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоится 18 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре города Березники. Ранее URA.RU рассказало, что на СВО пропали без вести 32 жителя Пермского края. Семь из них находятся в плену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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