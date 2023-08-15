В зоне СВО погиб 20-летний житель Пермского края

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель города Березники (Пермский край) Данила Барышников. Он был профессиональным военным и участвовал в СВО с первых дней, сообщили в администрации города Березники в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Барышникова Данилы Владиславовича. Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга наш земляк героически погиб», — сообщили в администрации.
Боец учился в школе №41. Закончил Березниковский техникум профессиональных технологий. Посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоится 18 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре города Березники.
Ранее URA.RU рассказало, что на СВО пропали без вести 32 жителя Пермского края. Семь из них находятся в плену.
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