В зоне СВО погиб 20-летний житель Пермского края

16 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Данила Барышников был профессиональным военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель города Березники (Пермский край) Данила Барышников. Он был профессиональным военным и участвовал в СВО с первых дней, сообщили в администрации города Березники в группе в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Барышникова Данилы Владиславовича. Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга наш земляк героически погиб», — сообщили в администрации. Боец учился в школе №41. Закончил Березниковский техникум профессиональных технологий. Посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоится 18 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре города Березники. Ранее URA.RU рассказало, что на СВО пропали без вести 32 жителя Пермского края. Семь из них находятся в плену.

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний житель города Березники (Пермский край) Данила Барышников. Он был профессиональным военным и участвовал в СВО с первых дней, сообщили в администрации города Березники в группе в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Барышникова Данилы Владиславовича. Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга наш земляк героически погиб», — сообщили в администрации. Боец учился в школе №41. Закончил Березниковский техникум профессиональных технологий. Посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоится 18 августа в 11:00 в Культурно-деловом центре города Березники. Ранее URA.RU рассказало, что на СВО пропали без вести 32 жителя Пермского края. Семь из них находятся в плену.