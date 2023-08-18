В реках ХМАО за сутки утонуло два человека

19 августа 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Один из утонувших купался в Оби, а второй на реке Конда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа утонули двое мужчин. По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, один из них в поселке Карымкары прыгнул с дебаркадера в Обь, а второй в поселке Междуреченский купался на реке Конда. «Накануне в поселке Карымкары Октябрьского района, в районе причала с дебаркадера в реку Обь прыгнул мужчина (1990 года рождения) и не выплыл. В поселке Междуреченский Кондинского района, во время купания в реке Конда утонул мужчина (1964 года рождения)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели ищут тела утонувших. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Ранее в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте (ХМАО) двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Несовершеннолетних удалось реанимировать, а после они были доставлены в больницу.

В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа утонули двое мужчин. По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, один из них в поселке Карымкары прыгнул с дебаркадера в Обь, а второй в поселке Междуреченский купался на реке Конда. «Накануне в поселке Карымкары Октябрьского района, в районе причала с дебаркадера в реку Обь прыгнул мужчина (1990 года рождения) и не выплыл. В поселке Междуреченский Кондинского района, во время купания в реке Конда утонул мужчина (1964 года рождения)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели ищут тела утонувших. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Ранее в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте (ХМАО) двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Несовершеннолетних удалось реанимировать, а после они были доставлены в больницу.