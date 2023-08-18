18 августа 2023

В реках ХМАО за сутки утонуло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
Один из утонувших купался в Оби, а второй на реке Конда Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа утонули двое мужчин. По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, один из них в поселке Карымкары прыгнул с дебаркадера в Обь, а второй в поселке Междуреченский купался на реке Конда.

«Накануне в поселке Карымкары Октябрьского района, в районе причала с дебаркадера в реку Обь прыгнул мужчина (1990 года рождения) и не выплыл. В поселке Междуреченский Кондинского района, во время купания в реке Конда утонул мужчина (1964 года рождения)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

В настоящее время спасатели ищут тела утонувших. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

Ранее в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте (ХМАО) двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Несовершеннолетних удалось реанимировать, а после они были доставлены в больницу.

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В Ханты-Мансийском автономном округе 18 августа утонули двое мужчин. По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, один из них в поселке Карымкары прыгнул с дебаркадера в Обь, а второй в поселке Междуреченский купался на реке Конда. «Накануне в поселке Карымкары Октябрьского района, в районе причала с дебаркадера в реку Обь прыгнул мужчина (1990 года рождения) и не выплыл. В поселке Междуреченский Кондинского района, во время купания в реке Конда утонул мужчина (1964 года рождения)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели ищут тела утонувших. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Ранее в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте (ХМАО) двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Несовершеннолетних удалось реанимировать, а после они были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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