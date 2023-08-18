18 августа 2023

В Кургане прошло состязание уральских атлетов. Фото, видео

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Состязание проходило в ЦПКиО Фото:

В Кургане на праздновании Дня города прошел турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек». Участники состязаний поднимали тяжелые грузы ради приза от мэра города, рассказал корреспондент URA.RU.

«Силачи поднимали гантели весом 115 килограммов, переносили 130-киллограмовые чемоданы, состязались в тяге автомобиля. Без подготовки такое сделать трудно», — рассказал корреспондент.

В турнире участвовали Андрей Ящук, Ильяс Хайруллин, Никита Ильяшенко, Павел Омельчук и Петр Бухонов. Последний стал победителем состязаний, как и в прошлом и 2019 годах.

В Кургане проходит празднование Дня города. Гостей мероприятия ждут фестивали, концерты, турниры, конкурсы и многое другое.

Участники турнира поборолись за приз мэра города
Участники турнира поборолись за приз мэра города
Для победы на состязаниях необходимо поднимать тяжелые грузы
Для победы на состязаниях необходимо поднимать тяжелые грузы

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В Кургане на праздновании Дня города прошел турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек». Участники состязаний поднимали тяжелые грузы ради приза от мэра города, рассказал корреспондент URA.RU. «Силачи поднимали гантели весом 115 килограммов, переносили 130-киллограмовые чемоданы, состязались в тяге автомобиля. Без подготовки такое сделать трудно», — рассказал корреспондент. В турнире участвовали Андрей Ящук, Ильяс Хайруллин, Никита Ильяшенко, Павел Омельчук и Петр Бухонов. Последний стал победителем состязаний, как и в прошлом и 2019 годах. В Кургане проходит празднование Дня города. Гостей мероприятия ждут фестивали, концерты, турниры, конкурсы и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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