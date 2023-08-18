Состязание проходило в ЦПКиО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане на праздновании Дня города прошел турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек». Участники состязаний поднимали тяжелые грузы ради приза от мэра города, рассказал корреспондент URA.RU.

«Силачи поднимали гантели весом 115 килограммов, переносили 130-киллограмовые чемоданы, состязались в тяге автомобиля. Без подготовки такое сделать трудно», — рассказал корреспондент.

В турнире участвовали Андрей Ящук, Ильяс Хайруллин, Никита Ильяшенко, Павел Омельчук и Петр Бухонов. Последний стал победителем состязаний, как и в прошлом и 2019 годах.

В Кургане проходит празднование Дня города. Гостей мероприятия ждут фестивали, концерты, турниры, конкурсы и многое другое.

Участники турнира поборолись за приз мэра города Кристина Чепынина, корреспондент URA.RU