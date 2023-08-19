Путин направил приветственное письмо участникам МФУС

Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), проходящего в Екатеринбурге. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — обратился к спортсменам Путин.
Президент подчеркнул особый символизм проведения спортивного фестиваля в Екатеринбурге. «Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России», — отметил Владимир Путин.
Международный фестиваль университетского спорта (МФУС) стартовал 19 августа в Екатеринбурге. Он стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа и объединят 14 видов спорта.
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