Путин направил приветственное письмо участникам МФУС

20 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Путин поприветствовал студентов-участников МФУС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), проходящего в Екатеринбурге. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — обратился к спортсменам Путин. Президент подчеркнул особый символизм проведения спортивного фестиваля в Екатеринбурге. «Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России», — отметил Владимир Путин. Международный фестиваль университетского спорта (МФУС) стартовал 19 августа в Екатеринбурге. Он стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа и объединят 14 видов спорта.

Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), проходящего в Екатеринбурге. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — обратился к спортсменам Путин. Президент подчеркнул особый символизм проведения спортивного фестиваля в Екатеринбурге. «Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России», — отметил Владимир Путин. Международный фестиваль университетского спорта (МФУС) стартовал 19 августа в Екатеринбурге. Он стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа и объединят 14 видов спорта.