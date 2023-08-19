Вице-премьер РФ прибыл в Екатеринбург на открытие альтернативной Универсиады

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в Екатеринбург на открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Вице-премьер оценит готовность к фестивалю: осмотрит спортивные объекты, инфраструктуру проживания и пообщается со спортсменами», — рассказали в telegram-канале департамента. Открытие состоится 20 августа в 19:00.
Перед началом официального открытия фестиваля состоится пресс-конференция с участием Чернышенко, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В понедельник, 21 августа, Чернышенко проведет рабочую встречу с Куйвашевым, посетит соревнования и спортивные объекты, построенные для проведения Международного фестиваля университетского спорта.
Ранее URA.RU сообщало о визите в Екатеринбург помощника президента РФ Игоря Левитина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Основная цель визита высокопоставленных чиновников — открытие МФУС (аналог отмененной Универсиады). Прибывший 20 августа Чернышенко возглавляет оргкомитет мероприятия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.