19 августа 2023

Вице-премьер РФ прибыл в Екатеринбург на открытие альтернативной Универсиады

Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл в Екатеринбург открывать МФУС
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценит готовность к фестивалю Фото:

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в Екатеринбург на открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Вице-премьер оценит готовность к фестивалю: осмотрит спортивные объекты, инфраструктуру проживания и пообщается со спортсменами», — рассказали в telegram-канале департамента. Открытие состоится 20 августа в 19:00.

Перед началом официального открытия фестиваля состоится пресс-конференция с участием Чернышенко, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В понедельник, 21 августа, Чернышенко проведет рабочую встречу с Куйвашевым, посетит соревнования и спортивные объекты, построенные для проведения Международного фестиваля университетского спорта.

Ранее URA.RU сообщало о визите в Екатеринбург помощника президента РФ Игоря Левитина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Основная цель визита высокопоставленных чиновников — открытие МФУС (аналог отмененной Универсиады). Прибывший 20 августа Чернышенко возглавляет оргкомитет мероприятия.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в Екатеринбург на открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который стал альтернативой Универсиаде-2023, отмененной в апреле международным комитетом FISU. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Вице-премьер оценит готовность к фестивалю: осмотрит спортивные объекты, инфраструктуру проживания и пообщается со спортсменами», — рассказали в telegram-канале департамента. Открытие состоится 20 августа в 19:00. Перед началом официального открытия фестиваля состоится пресс-конференция с участием Чернышенко, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В понедельник, 21 августа, Чернышенко проведет рабочую встречу с Куйвашевым, посетит соревнования и спортивные объекты, построенные для проведения Международного фестиваля университетского спорта. Ранее URA.RU сообщало о визите в Екатеринбург помощника президента РФ Игоря Левитина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Основная цель визита высокопоставленных чиновников — открытие МФУС (аналог отмененной Универсиады). Прибывший 20 августа Чернышенко возглавляет оргкомитет мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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