В Екатеринбург летят помощник Путина и федеральный министр 14 августа 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + Игорь Левитин курирует вопросы спорта и транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 300-летие Екатеринбурга, намеченное на 19 августа, посетят помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. В оргкомитете юбилея визит пока не комментируют. Основной целью приезда Матыцина и Левитина собеседник агентства называет открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС аналог отмененной Универсиады) 20 августа, оба входят в оргкомитет форума. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавляет оргкомитет. На его возможный приезд ранее осторожно намекал мэр Алексей Орлов. О том, что МФУС помогает заманить на 300-летие Екатеринбурга представителей федеральной власти, URA.RU писало в конце июля. Для екатеринбургской мэрии важно обеспечить максимальное представительство высших руководителей — в соревновании с Пермью, которая отмечала 300-летие в июне. Туда не приехал никто — из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным. 300-летие Екатеринбурга, намеченное на 19 августа, посетят помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. В оргкомитете юбилея визит пока не комментируют. Основной целью приезда Матыцина и Левитина собеседник агентства называет открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС аналог отмененной Универсиады) 20 августа, оба входят в оргкомитет форума. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавляет оргкомитет. На его возможный приезд ранее осторожно намекал мэр Алексей Орлов. О том, что МФУС помогает заманить на 300-летие Екатеринбурга представителей федеральной власти, URA.RU писало в конце июля. Для екатеринбургской мэрии важно обеспечить максимальное представительство высших руководителей — в соревновании с Пермью, которая отмечала 300-летие в июне. Туда не приехал никто — из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям