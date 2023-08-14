В Екатеринбург летят помощник Путина и федеральный министр

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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, левитин игорь
Игорь Левитин курирует вопросы спорта и транспорта Фото:

300-летие Екатеринбурга, намеченное на 19 августа, посетят помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции.

В оргкомитете юбилея визит пока не комментируют. Основной целью приезда Матыцина и Левитина собеседник агентства называет открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС аналог отмененной Универсиады) 20 августа, оба входят в оргкомитет форума. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавляет оргкомитет. На его возможный приезд ранее осторожно намекал мэр Алексей Орлов.

О том, что МФУС помогает заманить на 300-летие Екатеринбурга представителей федеральной власти, URA.RU писало в конце июля. Для екатеринбургской мэрии важно обеспечить максимальное представительство высших руководителей — в соревновании с Пермью, которая отмечала 300-летие в июне. Туда не приехал никто — из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным.

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300-летие Екатеринбурга, намеченное на 19 августа, посетят помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. В оргкомитете юбилея визит пока не комментируют. Основной целью приезда Матыцина и Левитина собеседник агентства называет открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС аналог отмененной Универсиады) 20 августа, оба входят в оргкомитет форума. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавляет оргкомитет. На его возможный приезд ранее осторожно намекал мэр Алексей Орлов. О том, что МФУС помогает заманить на 300-летие Екатеринбурга представителей федеральной власти, URA.RU писало в конце июля. Для екатеринбургской мэрии важно обеспечить максимальное представительство высших руководителей — в соревновании с Пермью, которая отмечала 300-летие в июне. Туда не приехал никто — из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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