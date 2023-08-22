Президент Сербии Вучич заявил об уважении территориальной целостности Украины

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Клипарт. Сток Сайт президента России, stock, Вучич Александр
Разговор с Зеленским был очень откровенным, подчеркнул Вучич (на фото) Фото:

Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что повторяет это с начала конфликта.

«Мы касались событий в Украине, Косово Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта», — заявил Александр Вучич по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Радио и телевидение Сербии». Он отметил, что разговор с украинским лидером был откровенным и важным.

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Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что повторяет это с начала конфликта. «Мы касались событий в Украине, Косово Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта», — заявил Александр Вучич по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Радио и телевидение Сербии». Он отметил, что разговор с украинским лидером был откровенным и важным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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