Президент Сербии Вучич заявил об уважении территориальной целостности Украины

22 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Разговор с Зеленским был очень откровенным, подчеркнул Вучич (на фото) Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что повторяет это с начала конфликта. «Мы касались событий в Украине, Косово Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта», — заявил Александр Вучич по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает « Радио и телевидение Сербии ». Он отметил, что разговор с украинским лидером был откровенным и важным.

Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что повторяет это с начала конфликта. «Мы касались событий в Украине, Косово Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта», — заявил Александр Вучич по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Радио и телевидение Сербии». Он отметил, что разговор с украинским лидером был откровенным и важным.