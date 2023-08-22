Президент Сербии Вучич заявил об уважении территориальной целостности Украины

Разговор с Зеленским был очень откровенным, подчеркнул Вучич (на фото)
Сербия уважает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, подчеркнув, что повторяет это с начала конфликта.
«Мы касались событий в Украине, Косово Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта», — заявил Александр Вучич по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «
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