Дочка «Курганмашзавода» на Алтае набирает работников на зарплату до 70 тысяч

На дочернем предприятии «Курганмашзавода» требуются инженеры разных категорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Рубцовский машиностроительный завод из Алтайского края, который является филиалом «Курганмашзавода», набирает инженеров, маляров, токарей и фрезеровщиков. Работникам обещают зарплату от 35 до 70 тысяч рублей. О вакансиях URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«АО „Рубцовский машиностроительный завод“, Алтайский край. Требуются маляры, фрезеровщики и токари. График работы: 6/1. Заработная плата до 70 000 рублей», — указано в информации о вакансии.

Также на завод требуются инженеры первой, второй и третьей категории с высшим техническим образованием. Зарплата за пятидневную рабочую неделю до 50 тысяч рублей. Предприятие компенсирует работникам расходы на питание и предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск до 50 дней.

Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, набирает слесарей и операторов станков с ЧПУ. Работникам обещают платить от 70 тысяч рублей. На «Курганмашзаводе» ищут опытных электрогазосварщиков на зарплату от 140 тысяч рублей, а на дочернем предприятии производителя БМП работникам с семьей обещают квартиры при трудоустройстве. На свердловской дочке КМЗ требуются токари на зарплату до 200 тысяч рублей.