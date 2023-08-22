22 августа 2023

Дочка «Курганмашзавода» на Алтае набирает работников на зарплату до 70 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, инженер, рабочий, чпу
На дочернем предприятии «Курганмашзавода» требуются инженеры разных категорий Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Рубцовский машиностроительный завод из Алтайского края, который является филиалом «Курганмашзавода», набирает инженеров, маляров, токарей и фрезеровщиков. Работникам обещают зарплату от 35 до 70 тысяч рублей. О вакансиях URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«АО „Рубцовский машиностроительный завод“, Алтайский край. Требуются маляры, фрезеровщики и токари. График работы: 6/1. Заработная плата до 70 000 рублей», — указано в информации о вакансии.

Также на завод требуются инженеры первой, второй и третьей категории с высшим техническим образованием. Зарплата за пятидневную рабочую неделю до 50 тысяч рублей. Предприятие компенсирует работникам расходы на питание и предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск до 50 дней.

Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, набирает слесарей и операторов станков с ЧПУ. Работникам обещают платить от 70 тысяч рублей. На «Курганмашзаводе» ищут опытных электрогазосварщиков на зарплату от 140 тысяч рублей, а на дочернем предприятии производителя БМП работникам с семьей обещают квартиры при трудоустройстве. На свердловской дочке КМЗ требуются токари на зарплату до 200 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рубцовский машиностроительный завод из Алтайского края, который является филиалом «Курганмашзавода», набирает инженеров, маляров, токарей и фрезеровщиков. Работникам обещают зарплату от 35 до 70 тысяч рублей. О вакансиях URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «АО „Рубцовский машиностроительный завод“, Алтайский край. Требуются маляры, фрезеровщики и токари. График работы: 6/1. Заработная плата до 70 000 рублей», — указано в информации о вакансии. Также на завод требуются инженеры первой, второй и третьей категории с высшим техническим образованием. Зарплата за пятидневную рабочую неделю до 50 тысяч рублей. Предприятие компенсирует работникам расходы на питание и предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск до 50 дней. Ранее URA.RU писало, что «Барнаултрансмаш», производящий двигатели для курганских БМП, набирает слесарей и операторов станков с ЧПУ. Работникам обещают платить от 70 тысяч рублей. На «Курганмашзаводе» ищут опытных электрогазосварщиков на зарплату от 140 тысяч рублей, а на дочернем предприятии производителя БМП работникам с семьей обещают квартиры при трудоустройстве. На свердловской дочке КМЗ требуются токари на зарплату до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...