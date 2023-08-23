Спецназовец рассказал о свердловском лидере ЧВК «Вагнер», который был на борту с Пригожиным

Экс-глава ЧВК «Вагнер», уроженец Асбеста Дмитрий Уткин был настоящим мужчиной, надежным товарищем и профессиональным бойцом. Так охарактеризовал его в разговоре с URA.RU Владимир Ефимов, председатель Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа.
«У нас [спецназовецев] есть своя чуйка, мы чуем друг друга — настоящий мужик или нет. Вот он был настоящий мужик. Характер, харизма, честные открытые глаза, крепкое рукопожатие — по всем этим признакам сразу сложилось впечатление о нем как о целостном человеке. Знаете, как в авиации смотрят — свой-чужой? Так и тут. Я сразу понял, что это свой», — объяснил Ефимов.
Спецназовец пересекался с Уткиным дважды. Первый раз в Москве, куда его пригласили на банкет по поводу присвоения Уткину звания Героя России. Второй — в Луганске, на совещании Минобороны РФ. Именно Уткина Ефимов считает фактическим руководителем боевыми действиями ЧВК «Вагнер», называя при этом Евгения Пригожина «коммерческим директором».
«Любой человек, который смерти смотрел в глаза, и не раз, и убивал, и прощался со своими друзьями, у него складывается определенный облик. С Уткиным я бы пешком дошел до Пекина, понимаете? Если он погиб, для меня это очень печально», — добавил Владимир Ефимов.
Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — Уткин позывной Уткина был «герр Вагнер». По предварительным данным, он был в числе пассажиров бизнес-джета, который разбился в Тверской области 23 августа. Помимо Уткина, в самолете было три члена экипажа и еще шесть вагнеровцев. Среди них — глава частной военной компании Евгений Пригожин.
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