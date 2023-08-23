Власти Ноябрьска готовы пойти навстречу инвалиду, которого притесняют приставы

24 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Мэрия Ноябрьска предложила обмен квартир для инвалида-колясочника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Ноябрьска предложила вариант обмена жилплощади для инвалида-колясочника, который не может свободно передвигаться из-за невозможности пользоваться лифтом. Лифт занят службой служебных приставов, у которых офис на первом этаже жилого дома, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Решается вопрос об обмене жилого помещения на жилье, пригодное для проживания инвалида. Предложена квартира в восьмом микрорайоне по адресу Советская, 106. Площадь квартиры 34 квадратных метра, жилье подходит для проживания инвалида-колясочника. Заявительница рассматривает вариант», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало, что 85-летний инвалид-колясочник уже восемь лет лишен возможности выйти на улицу, так как на первом этаже их дома расположился офис ФССП. Спускаться со второго этажа без посторонней помощи затруднительно. Жена инвалида Ольга Дукач обращалась во все инстанции, прокуратура по Ноябрьску провела проверку обращения. Она писала обращения депутатам в прошлом году, которые перенаправили ее вопрос в федеральные ведомства.

Мэрия Ноябрьска предложила вариант обмена жилплощади для инвалида-колясочника, который не может свободно передвигаться из-за невозможности пользоваться лифтом. Лифт занят службой служебных приставов, у которых офис на первом этаже жилого дома, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Решается вопрос об обмене жилого помещения на жилье, пригодное для проживания инвалида. Предложена квартира в восьмом микрорайоне по адресу Советская, 106. Площадь квартиры 34 квадратных метра, жилье подходит для проживания инвалида-колясочника. Заявительница рассматривает вариант», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало, что 85-летний инвалид-колясочник уже восемь лет лишен возможности выйти на улицу, так как на первом этаже их дома расположился офис ФССП. Спускаться со второго этажа без посторонней помощи затруднительно. Жена инвалида Ольга Дукач обращалась во все инстанции, прокуратура по Ноябрьску провела проверку обращения. Она писала обращения депутатам в прошлом году, которые перенаправили ее вопрос в федеральные ведомства.